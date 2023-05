Essen (ots) -- neugemacht wird eine umfassende digitale Plattform für den Messstellenbetrieb anbieten, die sowohl die Anforderungen grundzuständiger Messstellenbetreiber als auch die wettbewerblicher Messstellenbetreiber im deutschen Markt erfüllt.- Durch die Kombination der smarten Messinfrastruktur von Gridspertise mit Cuculus' ZONOS IoT-Plattform kann neugemacht Energieversorgern alle notwendigen Produkte und Dienstleistungen mit den jeweils benötigten Daten bereitstellen - und das mit einer adäquaten Datenübertragungsfrequenz sowie einem hohen Datenschutzniveau.- Der Markenname neugemacht unterstreicht die Ambition, einen neuen Ansatz in der Branche zu etablieren, um die Netzdigitalisierung zu beschleunigen.Gridspertise S.r.l., ein weltweit agierendes Unternehmen, das Verteilnetzbetreiber bei der Beschleunigung der digitalen Transformation von Stromnetzen unterstützt, und die Cuculus GmbH, ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf kritische Infrastrukturen im Energieversorgungsumfeld spezialisiert hat, werden künftig unter der neuen gemeinsamen Marke neugemacht zusammenarbeiten, um die spezifischen Anforderungen des deutschen Energiesektors zu erfüllen.Die beiden Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um unterschiedliche Marktteilnehmer zu unterstützen, die an einer nachhaltigen, flexiblen und zukunftsorientierten Stromnutzung interessiert sind. Die Gesamtlösung umfasst alle dafür notwendigen Komponenten wie Zähler, Smart Meter Gateways (SMGWs), Kommunikation, eine Software-Plattform, Installationsdienstleistungen, Finanzierungen und, falls gewünscht, auch den Betrieb.In einem ersten Schritt wird das Know-how von Gridspertise bei der umfangreichen Einführung von intelligenten Zählern mit der IoT-Plattform ZONOS von Cuculus kombiniert. Damit können alle Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, die für die Versorgungsunternehmen erforderlich sind, um die benötigten Daten mit einer adäquaten Datenübertragungsfrequenz zu liefern und einem hohen Maß an Datenschutz zu sichern. Die Erfahrung von Gridspertise basiert dabei auf der über 20-jährigen Tätigkeit des Unternehmens im Bereich der Netzdigitalisierung. Die IoT-Plattform ZONOS erfasst mehrere Milliarden Zählerstände pro Tag.Neben den klassischen Smart-Metering-Lösungen für die grundzuständigen Messstellenbetreiber wird neugemacht auch Lösungen für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb in ganz Deutschland anbieten. Zusammen mit einem starken und weiterwachsenden Partnernetzwerk wird ein Komplettangebot geschaffen, von dem E-Mobility-Anbieter, Erzeuger regenerativer Energien, Heizungs- und Klimahersteller, Submetering-Unternehmen und Energiegemeinschaften gleichermaßen profitieren können.Die neugemacht-Lösungen zielen auch darauf, das Bewusstsein der Endkunden für den Energieverbrauch und die Nutzung selbst erzeugter Energie zu verbessern. Außerdem ermöglichen sie einen dynamischen Energieeinkauf und -handel sowie Anwendungen, die gebäudespezifische Zertifizierungen wie BREEM, LEED und DGNB und somit ESG-Anforderungen unterstützen.neugemacht geht mit einem Logo an den Markt, das den Schnittpunkt und die Verbindung zwischen der Digitalisierung der Energie und den intelligenten Stromnetzen der Zukunft darstellt. Dies unterstreicht die Ambition, einen neuen Ansatz in der Branche etablieren zu wollen."Die Partnerschaft mit einem innovativen lokalen Akteur wie Cuculus in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung in der Digitalisierung des Stromnetzes durch die umfangreiche Lieferung intelligenter Stromzähler auf der ganzen Welt ermöglicht ein einzigartiges neues Angebot, welches helfen wird, die Energiewende in Deutschland zu beschleunigen", sagte Robert Denda, CEO von Gridspertise. "Mit neugemacht verpflichten sich beide Parteien, innovative Metering-Lösungen mit einer Go-to-Market-Mentalität anzubieten, die im Einklang mit der Mission von Gridspertise stehen, eine neue Ära widerstandsfähiger und nachhaltiger intelligenter Stromnetze zu schaffen.""Wir freuen uns, dass wir einen starken Partner auf dem deutschen Markt gefunden haben, der es uns ermöglicht, ein breites Partner-Ökosystem aufzubauen und schnelle Rollouts für unser komplettes Metering-as-a-Service (MaaS)-Angebot anzubieten", kommentiert Rene Böringer, CEO von Cuculus. "Es ist die ideale Konstellation, um zum richtigen Zeitpunkt und in der optimalen Größenordnung in den deutschen Markt einzutreten und Kommunen und Immobiliengesellschaften als neue Kunden zu gewinnen."Gridspertise und Cuculus präsentieren sich gemeinsam auf der E-World 2023 in Essen am Stand 2-412.Über GridspertiseGridspertise bietet intelligente Netzgeräte, End-to-End und Cloud-to-Edge Plattformlösungen und Dienstleistungen an, um die digitale Transformation von Stromverteilungsnetzen in drei Hauptbereichen zu beschleunigen: Digitalisierung von Zählern, Digitalisierung der Netzinfrastruktur und Digitalisierung des Feldbetriebs. Das Portfolio des Unternehmens ist als offenes Ökosystem konzipiert, das sich leicht in die bestehende Infrastruktur von Verteilernetzbetreibern integrieren lässt. Es kombiniert intelligente und automatisierte Netzgeräte mit gebrauchsfertigen modularen Anwendungen, die sowohl auf zentraler Ebene als auch am Netzende laufen. Das Unternehmen wurde 2021 als Ausgliederung von Enel gegründet und bringt so eine zwanzigjährige Erfahrung in der Entwicklung, Erprobung und Skalierung digitaler Technologien in intelligenten Infrastrukturnetzen mit. Gridspertise gehört zur Enel-Gruppe und anteilig den CVC Capital Partners, einem zu den weltweit 10 größten Private-Equity Firmen gehörenden Unternehmen. Gridspertise verfügt mit über 350 Patenten über ein bedeutendes IP-Portfolio und kombiniert sein Fachwissen in der Netzdigitalisierung mit innovativen Lösungen von führenden Technologiepartnern, um so den sich schnell entwickelnden Digitalisierungsanforderungen des Energiemarktes gerecht zu werden. Gridspertise hat seinen Hauptsitz in Italien und Niederlassungen in Spanien, Brasilien, Indien und den Vereinigten Staaten. Zu den derzeitigen Zielmärkten gehören u.a. Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.gridspertise.comÜber CuculusDie Cuculus GmbH ist ein privates deutsches Unternehmen, das seine "ZONOS"-IoT-Plattform speziell für kritische Infrastrukturen, wie Advanced Meter Management (AMM), Meter Data Management (MDM) und Smarte-Zahlungssysteme, für eine Reihe von Smart-Metering-Aufgaben in der Versorgungsindustrie weltweit anbietet. Die ZONOS Plattform wird aktuell von mehr als 30 Smart-Metering-Infrastrukturkunden auf 4 Kontinenten genutzt. Die weltweiten 16 Vertriebs- und Projektpartner werden aus drei Niederlassungen aus Deutschland heraus sowie von Büros in Johannesburg (Südafrika) und Dubai (VAE) aktiv betreut. Cuculus' Produkte gehören zu den modernsten Technologien im Markt, welche, mit tiefgreifender Markt- und Branchenkenntnis kombiniert, den Kunden einen großen Mehrwert schaffen. Mit seiner ZONOS IoT-Plattform liefert Cuculus offene und skalierbare Lösungen, um die Geschäftsprozesse von Versorgungsunternehmen umzusetzen und diverse Messplattformen sowie die zugehörigen Kommunikationsnetzwerke zu verbinden. So verwalten ZONOS-Systeme heute weltweit über 10 Millionen intelligente Zähler.Pressekontakt:Marc PönitzFleishmanHillard Germany GmbH+49 162 67 52 189marc.poenitz@fleishman.comOriginal-Content von: NEUGEMACHT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170016/5515334