USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

Serview ist neuer Solution Sales Partner für USU Service Management



23.05.2023 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Möglingen, 23. Mai 2023. Im Rahmen der strategischen Erweiterung ihres weltweiten Partner-Netzwerks kooperiert USU künftig mit der SERVIEW GmbH. Mit ihrer 20jährigen Expertise für Best Practice Ansätze und den Erfahrungen aus zahlreichen IT-Projekten ergänzt die Management-Beratung die etablierten IT Service Management (ITSM)-Werkzeuge von USU in idealer Weise. Gemeinsames Ziel beider Unternehmen ist es, dass Kundenunternehmen bessere Geschäfte machen, indem sie ihre Services effizienter und wirtschaftlicher gestalten. "In dieser leistungsstarken Partnerschaft können wir den optimalen Mix aus Managementberatung und Tool-Implementierungsexpertise bieten", freut sich SERVIEW Geschäftsführer Michael Kresse. "Gemeinsam begleiten USU und SERVIEW die Kunden ganzheitlich in allen Aspekten des Service- und Enterprise Managements, um deren Geschäftsziele fokussiert zu verwirklichen." "Die Partnerschaft mit SERVIEW als hochkompetentem Beratungs- und Implementierungspartner bringt unseren Kunden echten Mehrwert. Für sie verknüpfen wir künftig Systeme, Prozesse und Verfahren zu bedarfsorientierten und hochwertigen Services", sagt Peter Kohlauf Director, Global Partnerships & Strategic Alliances von USU. Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com

USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Zur USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28), die im Prime Standard der Deutschen Börse notiert ist, gehören neben der 1977 gegründeten USU GmbH auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS und USU GK. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 351

E-mail: falk.sorge@usu.com

Kontakt SERVIEW SERVIEW GmbH

Michael Kresse

Tel.: +49 (0) 6172 17744-60

E-mail: info@serview.de Weitere Informationen: https://www.serview.de/



