Zwei Vollzeitjobs zur gleichen Zeit? Ein Programmierer aus den USA jongliert das vom Homeoffice aus. Allerdings verheimlicht er es seinen Chefs. In Deutschland würde er dafür Probleme bekommen. Wer zwei Vollzeitjobs gleichzeitig hat, ist in den meisten Fällen über- und in einigen sicherlich unterfordert. Für einen Programmierer aus den USA gilt Letzteres. Der 22-jährige Jason hat zwei Jobs, jedoch nicht etwa, weil er sein Leben sonst nicht finanzieren kann. Vielmehr habe er in einer Anstellung zu wenig zu tun gehabt. Nach einem Jahr stellte er fest, dass er in 10 bis 15 Stunden pro Woche schafft, wofür sein Chef ihm eine ganze Woche eingeräumt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...