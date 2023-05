Neuss (ots) -Soziale Medien wie YouTube, Instagram, TikTok und Co. haben sich längst zu äußerst effektiven Marketingtools für Unternehmen entwickelt. Insbesondere Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Marken nutzen diese Plattformen schon seit geraumer Zeit erfolgreich, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Doch bleibt die Frage: Lassen sich mit unterhaltsamen Videoclips und meinungsstarken InfluencerInnen auch bodenständige Produkte aus der Baubranche verkaufen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, führte die Kommunikationsagentur Blue Moon auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme BAU in München eine Umfrage unter 80 namhaften Unternehmen durch. Eine wichtige Erkenntnis: Auch in der Baubranche ist die Bedeutung von Social Media für eine erfolgreiche Marketingstrategie angekommen - allerdings ist die Professionalität im Umgang mit den Plattformen noch stark ausbaufähig. Alle detaillierten Ergebnisse der Befragung stehen ab sofort in einem aktuellen White Paper zum Download zur Verfügung.Social Media ist ein unerlässlicher Bestandteil des Marketing-Mix - für die meisten Unternehmen ist das längst keine Frage mehr, sondern Fakt. Kaum ein anderes Marketing-Tool ermöglicht eine so gezielte Ansprache von KundInnen und BusinesspartnerInnen. Hersteller nutzen Plattformen wie TikTok, Instagram, LinkedIn oder YouTube heute nicht mehr nur als Bühne für eine aufmerksamkeitsstarke Markenpräsentation - auch Aspekte wie Employer Branding und Kundenservice treten immer stärker in den Fokus. Doch wie steht es um die Bedeutung von Social Media bei Herstellern von Baustoffen, Werkzeugen, Fassadensystemen, Bodenbelägen und Smart Building Technologien? Die KommunikationsexpertInnen von Blue Moon fühlten rund 80 bekannten Unternehmen der Baubranche diesbezüglich auf den Zahn: Die 12 Fragen der großen BAU-Umfrage 2023 liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, welchen Stellenwert die Sozialen Medien in diesem Branchenfeld einnehmen, welche Kanäle und Themen im Fokus stehen, wie hoch die Budgets sind - und in welchen Bereichen der Social Media Strategie noch deutlich Luft nach oben ist.Bedeutungspotenzial von Social Media wird teilweise noch unterschätztEine überraschende Erkenntnis der Befragung ergab sich gleich zu Beginn: Bei der Frage "Welche Bedeutung hat Social Media aktuell für Ihr Unternehmen?" teilen sich zwar sowohl für den B2B- als auch für den B2C-Bereich die Antworten "hoch" und "sehr hoch" mit jeweils über 30 Prozent die ersten zwei Plätze - jedoch schätzten noch immerhin ca. 25 Prozent der Befragten im B2B- und 15 Prozent im B2C-Segment die Bedeutung als "gering" ein. Angesichts der stetig steigenden Beliebtheit von Social Media Plattformen erscheint das als fatale Fehleinschätzung und Vernachlässigung von kommunikativen Erfolgschancen. Ein Teilnehmer der Umfrage bringt das Erfolgspotenzial der Sozialen Medien für die Baubranche auf den Punkt: "Die Bedeutung von Social Media wächst zunehmend und ist gerade bei der jüngeren Generation nicht mehr wegzudenken. Die vielseitigen Formate ermöglichen uns die Ansprache unserer verschiedenen Zielgruppen, wie z.B. das Malerhandwerk, Architekten, aber auch im HR-Bereich."Bildstarke Kanäle sind am relevantestenAuch bei der zweiten Frage "Welche Kanäle sind für Ihr Unternehmen aktuell die relevantesten?" sind sich die Befragten weitestgehend einig: Im B2B-Bereich liegen die Kanäle LinkedIn und YouTube mit 78 und 77 Prozent klar vorn, gefolgt von Instagram mit 68 Prozent auf dem dritten Platz. Hier zeigt sich, wie wichtig einerseits Kanäle zur Pflege von Geschäftskontakten und andererseits zur bildstarken Produkt- und Markenpräsentation für die Baubranche sind. Etwas anders sieht es im B2C-Marketing aus: Klarer Sieger mit 91 Prozent ist Instagram. Facebook folgt mit 75 und YouTube mit 61 Prozent. Der vergleichsweise junge Social Media Star TikTok gehört mit rund 3 Prozent im B2B- und 7 Prozent im B2C-Bereich zu den großen Verlieren der Teilfrage. Während der Video-Kanal anfangs hauptsächlich bei sehr jungen Zielgruppen beliebt war, hat sich die Nutzerstruktur mittlerweile stark verändert und TikTok ist zu einem ernstzunehmenden Marketing-Medium etabliert. Auch - oder gerade - in der Baubranche lassen sich die kurzweiligen Videoclips erfolgreich zur zielgruppenorientierten Steigerung der Markenbekanntheit, Leadgenerierung oder zum Recruiting einsetzen. Hier sehen die ExpertInnen von Blue Moon klaren Aufholbedarf. Zumindest für den B2C-Bereich steht die zukünftige Implementierung von TikTok in die Social Media Strategie bei rund 40 Prozent der Unternehmen auf der Agenda, wie Frage 3 verrät.Drei Themen klar im FokusContent is king! Aber welche Inhalte und Themen liegen bei den Postings der Baubranche vorne? Die Vielfalt der Themen, die auf Social Media angesprochen werden können, ist enorm. Daher war es von Interesse zu erfahren, welche Motivation hinter der Präsenz der Unternehmen steckt. Welche Themen stehen auf den Redaktionsplänen im Vordergrund? Geht es um die Stärkung der Marke, die Beeinflussung des Images oder um Informationen zu den Produkten? Die Umfrage zeigt: Sowohl bei B2B als auch B2C stehen die Themen Marke, Image und Produkte auf dem Siegertreppchen. Weiter hinten liegt das Thema Employer Branding mit 52 Prozent in B2B und 69 Prozent in B2C - ein Bereich, der von den Unternehmen in Zukunft noch verstärkter genutzt werden sollte, um sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem Markt zu präsentieren. Ebenso ausbaufähig erweist sich der Bereich Influencer-Marketing. Eine weitere Teilfrage der BAU-Umfrage ergab, dass 80 Prozent der Teilnehmer diese Marketingstrategie (noch) nicht nutzen. Dabei eignen sich Markenbotschafter nicht nur für klassische Influencer-Brands aus dem Beauty- und Lifestyle-Bereich: Erfolgreiche InfluencerInnen wie Zimmerer Remo Klinger mit 34.300 Followern auf Instagram beweisen, dass diese Social Media Strategie auch in der Baubranche hohes Potenzial für eine erfolgreiche Zielgruppenbindung und einen authentischen Markenauftritt hat.Und wie häufig wird die Social Media Community mit Postings versorgt? Eine regelmäßige Präsenz auf ausgewählten Kanälen ist unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Kunden langfristig zu binden. Hier verfolgt ein Großteil der befragten Unternehmen - jeweils über 40 Prozent in B2B und B2C - mit "mehrmals die Woche" einen vielversprechenden Posting-Rhythmus. Ein paar wenige Unternehmen sind ganz fleißig und posten sogar täglich. Ebenfalls sehr gering sind - zum Glück - diejenigen Hersteller, die seltener als ein Mal pro Monat ein Posting schalten.Diskrepanz zwischen Bedeutung und BudgetierungObwohl die Bedeutung von Social Media von den Unternehmen als hoch eingeschätzt wird, sind die dafür bereitgestellten Budgets überraschenderweise sehr niedrig. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie weniger als 5 Prozent ihres Marketing-Budgets für Social Media ausgeben. Erschreckend gering sind die 2 Prozent, die zwischen 31 und 50 Prozent investieren. Zudem gaben 60 Prozent an, ihr Social Media Budget von 2022 auf 2023 nicht erhöht zu haben. Die Diskrepanz zwischen der Bedeutung von Social Media und den zur Verfügung gestellten Budgets zeigt deutlich, dass die professionelle Umsetzung von Social Media Maßnahmen noch nicht denselben Stellenwert hat wie andere bewährte Marketing-Tools, z.B. Werbekampagnen, Public Relations, Druckerzeugnisse oder Onlinemarketing, so die Einschätzung der KommunikationsexpertInnen von Blue Moon.Mit Social Media Experten zur ErfolgsstrategieAngesichts dieser Budgetierung erstaunt es kaum, dass ein Großteil der befragten Unternehmen ihre Social Media Strategie recht verhalten als "eher erfolgreich" einschätzt. Wer hier zu einem "sehr erfolgreich" aufsteigen möchte, muss seine Strategie gezielt optimieren und sich bei Bedarf KommunikationsexpertInnen mit ins Boot holen. Die Expertise externer Dienstleister nutzen bisher nämlich nur 37 Prozent - 63 Prozent setzen auf Inhouse-Kompetenz. Hier besteht Aufholbedarf: Social Media gehört heute zum kommunikativen Mix ebenso dazu wie klassische Werbung, PR-Maßnahmen oder Verkaufsförderung. ExpertInnen leisten hier wertvolle Dienste für verschiedenste Aufgaben, angefangen von der Entwicklung einer passenden Strategie, über das regelmäßige Posten bis hin zum Community Management oder der Formatberatung.Hier (https://blue-moon.agency/bau-socialmedia-umfrage/) geht es zum Blue Moon Whitepaper mit allen Ergebnissen aus der Umfrage im Detail und in grafischer Darstellung.Über Blue MoonBoosting Brands ist Slogan und Markenversprechen, dem sich das Team der Agentur Blue Moon verschrieben hat. Über 25 Kommunikationsspezialisten sind inspiriert von diesem Versprechen und arbeiten täglich mit großer Schubkraft an dessen Erfüllung zum Wohle ihrer Kunden. Lag die DNA der Agentur mit Sitz in Neuss bei Düsseldorf zu Beginn noch in der klassischen PR, so entwickelten sich daraus im Laufe der Zeit mehrere Satelliten-Teams bestehend aus jeweils fünf Experten ihres Fachs rund um alle Themen, die Marken sichtbar machen. Mit Leidenschaft und Kompetenz werden PR, Social Media, Werbung, Web, Grafik Design, Corporate Content und vieles mehr seit über 20 Jahren erfolgreich umgesetzt. Digital, analog und international. Dabei haben die Astronauten stets einen klaren 360-Grad Blick auf das Marketing-Universum ihrer Kunden: Ob als Full-Service-Dienstleister oder auch als Spezialist für eine ausgewählte Agentur-Disziplin. 