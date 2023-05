Der DAX notiert am Dienstagmorgen so gut wie unverändert bei 16.214 Punkten. Die Börsen in Asien haben sich mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. An der Wall Street herrscht derweil eine zurückhaltende Stimmung, da es im US-Schuldenstreit noch zu keiner Einigung kam. Die Aktie von Vonovia fällt heute besonders auf, da sie zeitweise rund sechs Prozent zulegt. Was die Papiere des Bochumer Immobilienkonzerns antreibt, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...