Wien (ots) -Die diesjährige H13-Preisträgerin steht fest! Der österreichweit einzige Preis für Performance als Medium der bildenden Kunst geht heuer an die Künstlerin Rehema Chachage. Über ihr prämiertes Projekt heißt es im Statement der H13 Jury:Rehema Chachage verhandelt in ihrem Performanceprojekt Nitakujengea kinyumba na vikuta vya kupitia [A Home for You I Will Create with Exit Pathways - A Gut Feeling] Prozesse des Sich-Verwurzelns. Mittels Methoden der Performance, eingehender Recherche und generationenübergreifender Gespräche fragt sie nach den Voraussetzungen für die Schaffung und Pflege von Räumen, in denen Zugehörigkeit erfahren werden kann.Mit der Entscheidung für Rehema Chachage führt die H13 Jury 2023 (bestehend aus Nora-Swantje Almes, Tonica Hunter, Amanda Piña und Frederike Sperling) eine mittlerweile über siebzehn Jahre zählende Tradition der Förderung herausragender künstlerischer Praktiken im Bereich Performance fort: Zu den Gewinner:innen des alljährlich im Herbst verliehenen und mit 5.000 Euro dotierten H13 Preises zählten in den vergangenen Jahren u.a. Christian Falsnaes (2008), Jakob Lena Knebl (2010), Barbis Ruder (2014) und Julischka Stengele (2020).Erstmals seit Bestehen des H13 verleiht der Kunstraum Niederoesterreich den Preis heuer in einer internationalen Partnerschaft zusammen mit der Bergen Kunsthall in Norwegen. Zusätzlich zum Preisgeld erwartet Chachage die Möglichkeit, ihre Praxis bei einem zweiwöchigen Aufenthalt im Live Studio der Bergen Kunsthall weiterzuentwickeln.Chachage wird ihre Performance Nitakujengea kinyumba na vikuta vya kupitia [A Home for You I Will Create with Exit Pathways - A Gut Feeling] am Freitag, den 01.09.2023, im Rahmen der feierlichen H13 Preisverleihung im Kunstraum Niederoesterreich präsentieren. Komplettiert wird das H13-Programm durch eine von Chachage konzipierte Ausstellung, die vom 02.09. bis 16.09.2023 im Kunstraum zu sehen sein wird.