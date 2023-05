Reykjavík/Frankfurt am Main (ots) -Am Montag, den 12. Juni 2023 wird in den Nordischen Botschaften in Berlin der Our Climate Future - Germany and Iceland Clean Energy Summit stattfinden. Vertreter führender isländischer Energieunternehmen werden mit Experten aus der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft über Themen wie Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien diskutieren. Dr. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Gudlaugur Thór Thórdarson, Islands Minister für Umwelt, Energie und Klima haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.Vor dem Hintergrund der heutigen geopolitischen Herausforderungen sind intensive Anstrengungen erforderlich, um das Energiesystem rasch zu dekarbonisieren und gleichzeitig die Energiesicherheit zu gewährleisten. Island ist der weltweit größte Produzent von grüner Energie pro Kopf und seit mehr als einem Jahrhundert führend im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Hinblick auf die heutigen globalen Herausforderungen der Energiesicherheit und des Klimawandels profitieren alle Akteure vom Dialog und dem Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Ländern.Das Forum bringt Regierungsvertreter, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Gruppen aus Island und Deutschland mit dem Ziel zusammen, die internationale Zusammenarbeit zur Erreichung der Klimaziele zu verstärken. Our Climate Future baut auf den jüngsten Fortschritten im Bereich der umweltfreundlichen Energie auf und erörtert technologische und innovative Lösungen zur Beschleunigung der Energiewende.Ehrengäste der Veranstaltung sind Dr. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Gudlaugur Thór Thórdarson, Islands Minister für Umwelt, Energie und Klima. Zusätzlich wird eine hochrangige isländische Wirtschaftsdelegation aus dem Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien vertreten sein.Im Programm diskutieren Experten der führenden isländischen Energieunternehmen und -agenturen mit Experten aus der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft. Über den Tag verteilt werden mehrere Panels unterschiedliche Themen wie Nutzung von Geothermie, CCUS und Energiesicherheit aufgreifen.Vertreter und Sprecher folgender isländischer Unternehmen werden am Event teilnehmen:- Landsvirkjun - Das Nationale Energieunternehmen Islands- HS Orka - Energieunternehmen mit Fokus auf erneuerbarer Energie und Betreiber des Ressource Parks- ON Power - Strom- und Warmwasserproduzent, geleitet vom Prinzip der Nachhaltigkeit- Arctic Green Energy -führendes Unternehmen für erneuerbare Energien mit Schwerpunkt auf der Wärme- und Kälteerzeugung in Städten- Mannvit, Verkís (https://www.verkis.com/), Efla (https://www.efla-engineers.com/) - die drei führenden Engineering-Unternehmen Islands mit weitreichender Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien und Aktivitäten weltweit- Carbfix - natürliche und dauerhafte Speicherung von CO2 durch Mineralisierung- Carbon Recycling International- Herstellung von erneuerbarem Methanol aus Kohlendioxid und Wasserstoff für nachhaltigere Kraftstoffe, Chemikalien und Produkte- ISOR (Iceland GeoSurvey) - Bereitstellung von wissenschaftlichem und technischem Fachwissen für die geothermische Industrie in Island und im Ausland- Die Nationale Energieagentur Islands- Business Iceland - Markenbildung und Marketing für Island und die isländische Exportindustrie- Green by Iceland - Plattform für die Zusammenarbeit in Klimafragen und grüne LösungenWeitere Informationen zum Our Climate Future - Germany and Iceland Clean Energy Summit, den einzelnen Programmpunkten und Teilnehmern finden Sie hier (https://www.energiewaechter.eu/iceland-summit-2023/).Pressekontakt:Hinweise für RedaktionenLinks:Green by Iceland https://www.greenbyiceland.com/Twitter - @icelandFacebook - www.facebook.com/inspiredbyicelandInstagram - InspiredbyicelandBZ.COMM GmbH,Pressepartner von Business Iceland für DeutschlandAlisa Silveira, Linda DahmHanauer Landstr. 13660314 FrankfurtTel.: +49 69 / 256 28 88-32Fax: +49 69 / 256 28 88-88E-Mail: island@bz-comm.deOriginal-Content von: Green by Iceland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170017/5515465