Leipzig (ots) -Wenn Leipzig vom 26. bis 29. Mai 2023 zur Bühne für Fans der Wave-Gotik-Szene wird, ist auch der MDR wieder mit dabei und berichtet im Radio, TV und im Netz über das größte Gothic-Festival der Welt - unter anderem mit einer langen WGT-Nacht im Radio, einem umfangreichen Online-Angebot sowie dem Film "Darkness forever" im MDR-TV und in der ARD Mediathek.Goth-Fans aufgepasst: MDR KULTUR lädt in der Nacht vom 27. zum 28. Mai alle Fans der Szene zu einer langen WGT-Nacht ein. Neben Hintergrundinfos dürfen sich Hörerinnen und Hörer auf jede Menge musikalische Highlights freuen: Ab 20.05 Uhr gibt es das "MDR KULTUR Spezial zum Wave-Gotik-Treffen" - moderiert von Hendryk Proske; ab 22.00 Uhr begrüßt dann Szene-Legende Ecki Stieg die Hörerinnen und Hörer.Ab Mitternacht sind WGT-DJs am Start: Los geht's mit DJ :dark sounds:, ab 2.00 Uhr legen Daniel Myer/Haujobb auf, Ribi folgt um 3.00, Inyan ab 4.00 Uhr; Signalstoerung übernimmt zwischen 5.00 und 6.00 Uhr."Darkness forever"Am Pfingstsonntag, 28. Mai, zeigt das MDR-Fernsehen um 23.00 Uhr den Film "Darkness forever - wie Goth unsterblich wurde" von Simone Unger und Marcus Fitsch. Das "MDR KULTUR Spezial" zeichnet die Entwicklung vom Goth der Anfangsjahre zur großen schwarzen Szene nach und fragt, was diese Szene trotz aller Verwerfungen und Verästelungen bis heute zusammenhält. Nach seiner TV-Ausstrahlung ist der Film in der ARD Mediathek abrufbar.Alle Infos unter mdr.de/wgtAlle Infos rund um die Veranstaltungen, Tipps bis hin zu Ausflugsideen für Familien sowie Hintergrundberichte finden Freunde des Wave-Gotik-Treffens unter www.mdr.de/wgt.Neben aktueller Berichterstattung lässt MDR KULTUR hier auch die vergangenen 30 Jahre noch einmal Revue passieren - das Angebot reicht von Interviews zum ersten WGT, über "does and dont's" sowie Infos über die sehenswertesten Friedhöfe Leipzigs bis hin zu einem Best of WGT '23.WGT für KinderIm Kinderradio-Angebot MDR TWEENS - zu hören über DAB+ und unter mdr-tweens.de - gibt die Sendung "MDR TWEENS Live" ihren 8- bis 13-jährigen Hörerinnen und Hörern Tipps, was für jüngere Besucher so auf dem WGT geht, zu hören am 26. Mai zwischen 16.00 und 18.00 Uhr.Das Wave-Gotik-Treffen in LeipzigDas Wave-Gotik-Treffen findet in diesem Jahr zum 30. Mal in der Pleißemetropole statt. Mittlerweile legendär sind das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park und das Heidnische Dorf. Bands und Künstler der ganzen Welt geben sich ein Stell-dich-ein und auch die Besucher strömen aus aller Welt herbei.