Der DAX bleibt auch am Dienstag in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch. Welche Faktoren aber aktuell belasten. Zudem stehen die Aktien von Munich Re, Rheinmetall und Beiersdorf im Fokus. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch nach dem jüngsten Spitzentreffen zur US-Schuldengrenze kaum aus der Deckung gewagt. Der DAX notierte am Dienstag 0,1 Prozent tiefer bei 16.204 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor ein halbes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...