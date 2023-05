FEELM, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für geschlossene Systeme, der zu SMOORE einem weltweit führenden Anbieter von Zerstäubungstechnologien gehört, glänzte bei der jährlichen Preisverleihung der Vapouround 2023 in Birmingham, die am vergangenen Freitag stattfand. Das Unternehmen erhielt den Preis für herausragende Beiträge zur Vape-Industrie und den Preis für den besten Hersteller. Die FEELM-Kunden KIWI Go und DejaVoo Cyber wurden ebenfalls geehrt sie belegten den ersten bzw. zweiten Platz in der Kategorie "Bestes Einwegprodukt".

Die Vapouround Awards sind eine der renommiertesten und bedeutendsten jährlichen Auszeichnungen für die globale Vaping-Branche. Alle prämierten Marken werden von einer Jury aus Fachleuten ausgewählt und repräsentieren die herausragenden Leistungen des vergangenen Jahres in verschiedenen Segmenten der Branche. FEELM ist kein Neuling bei den Vapouround Awards: Die Marke wurde bereits 2020 als Branchenführer und beste Innovation ausgezeichnet.

FEELM hat im Bereich der geschlossenen Pod-Systeme beachtliche Erfolge erzielt: Seit 2018 wurden rund 3,5 Milliarden Pods in mehr als 50 Ländern verkauft. Die Einweg-Keramikspulen-Technologien des Unternehmens wurden bereits in wichtigen Märkten wie Frankreich, Großbritannien und Belgien eingeführt und werden bald in weiteren Ländern verfügbar sein.

FEELM hat sich den Innovationen verschrieben, um den Industriestandard auf ein neues Niveau zu heben. Während die meisten 2-ml-E-Liquid-Einwegprodukte nur 600 Züge liefern, bieten die FEELM Max-Lösungen jetzt 800 Züge und erfüllen dabei die Anforderungen der Richtlinie für Tabakerzeugnisse.

Auf der Birmingham Vaper Expo stellte FEELM am Samstag bei der Einführungsveranstaltung seine neue innovative Einweglösung FEELM Max mit der fortschrittlichen Heiztechnologie der S1-Keramikspule vor. FEELM Max bietet mehr Züge, eine größere Geschmackskonsistenz und ein vollständig sichtbares Mundstück zum Abmessen des E-Liquids, was FEELM Max zum besten Einwegprodukt auf dem Markt macht und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften der Tobacco and Related Products Regulations (TRPR) im Vereinigten Königreich sowie der Richtlinie über Tabakerzeugnisse (TPD) in der EU gewährleistet.

FEELM Max ist jetzt unter anderem in Großbritannien, Italien und Deutschland erhältlich und wird von den Verbrauchern hervorragend angenommen, laut deren Aussage sich FEELM Max seidiger und geschmeidiger anfühlt als andere Produkte.

Wir freuen uns darauf, unsere FEELM Max-Technologie noch mehr Verbrauchern zugänglich zu machen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Lösungen stets mit den gesetzlichen Vorschriften in den Ländern, in denen sie verkauft werden, konform sind.

Über FEELM

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie, um ein ultimatives, einzigartiges Vaping-Erlebnis zu erzielen.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verfügt über führende Produktionskapazitäten. Das Unternehmen betreibt weltweit 14 Technologieforschungszentren; seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Am 10. Juli 2020 hat SMOORE seinen Börsengang in Hongkong bekannt gegeben.

