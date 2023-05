Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4343/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/68 geht es einen Auftritt von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF, sie ist klar für eine Wiedereinführung der KESt-Behaltefrist und sieht Österreich international da weit nachhinken. Danke! Einen politischen Gag der Kabarettistin Sonja Minar habe ich aktuell eingebaut. Im Cordoba 78 Cup gab es gestern ein 0:6 von Ö gegen D: S Immo, UBM; Zumtobel, Palfinger, Rosenbauer und FACC sind ausgeschieden. Zahlen gibt es von Marinomed, News von Palfinger, Zumtobel, CA Immo, ...

