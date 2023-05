Letzte Woche präsentierte sich Formycon auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main. Dies war eine gute Gelegenheit, den neuen Finanzvorstand von Formycon, Enno Spillner, kennenzulernen, der seit 1. April 2023 im Amt ist. Mit der Berufung von Herrn Enno Spillner hat Formycon den Managementumbau, welcher ein Teil der tiefgreifenden Veränderungen des Unternehmens in den letzten 18 Monaten war, endgültig abgeschlossen. Die Analysten von AlsterResearch sahen sich durch die Präsentation auf der Frühjahrskonferenz bestätigt. Mit der Kommerzialisierung von FYB201 sei ein wesentlicher Meilenstein erreicht worden. Nun sei der Staffelstab an ein neues Management übergeben worden, um die Geschäftsentwicklung mit einer gut gefüllten Produktpipeline und den nötigen finanziellen Mitteln fortzusetzen. Die Experten von AlsterResearch bestätigen ihr Kursziel von EUR 125,00 und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





