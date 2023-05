DJ AUKTION/Bundesschatzanweisung leicht überzeichnet

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag eine bis 2025 laufende und mit 2,80 Prozent verzinste Bundesschatzanweisung aufgestockt. Die Finanzagentur setzte Schuldpapiere im Umfang von 4,889 Milliarden Euro am Markt ab und nahm Stücke im Volumen von 1,111 Milliarden Euro in den Eigenbestand des Bundes zum Zwecke der späteren Marktpflege. Damit stellte sich das angepeilte Emissionsvolumen von 6 Milliarden Euro ein. Die Transaktion war technisch überzeichnet, denn die Summe der Offerten lag oberhalb des Platzierungsvolumens. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Kurs und befriedigte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 85 Prozent aller Gebote zum gewichteten Durchschnittskurs.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung am 25. April):

=== Emission 2,80%-ige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit 12. Juni 2025 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,434 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,889 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,5) Durchschnittsrend. 2,82% (2,88%) Durchschnittskurs 99,951 (99,835) Mindestkurs 99,950 (99,830) Wertstellung 25. Mai 2023 ===

May 23, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)

