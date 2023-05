Die Aktien-Gewinner der vergangenen Wochen waren vor allem im Tech-Sektor zu finden. Und die Öl- und Gas-Konzerne konnten im vergangenen Jahr 2022 so richtig abräumen. Das Thema Nachhaltigkeit hingegen hat es aktuell schwer bei Anlegern. Woran liegt das - Und was spricht jetzt für ein Investment in ökologische und soziale Investments. Wie Kevin Helm von GLS Investment Management erklärt, liege der Fokus beim Thema ESG häufig auf der ökologischen Komponente. Dagegen schreibe man bei der GLS auch das Thema Soziales groß. So kooperiert das Institut beispielsweise mit den SOS Kinderdörfern für eines seiner Fondsangebote. Wie das genau funktioniert und wieso nachhaltige Investments gerade in Krisenzeiten eine gute Wahl sein könnten, erklärt der Experte im Interview! Jetzt einschalten!