DJ Scholz wirft Putin "imperialistischen Wahn" vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen "imperialistischen Wahn" vorgeworfen. Er erwarte nach dem Ende des russischen Angriffskrieges den Beitritt einer freien Ukraine zur Europäischen Union, so Scholz.

In einer Feierstunde zum 160-jährigen Bestehen der SPD sagte Scholz in Berlin, es sei aus sozialdemokratischer Perspektive folgerichtig und unausweichlich, die ukrainische Nation in ihrem tapferen Verteidigungskampf um ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung als europäische Nation mit aller Kraft unterstützen.

"Diesen Krieg gegen die Ukraine und auch gegen alle Werte und Prinzipien, für die unsere Partei seit 160 Jahren steht, diesen Krieg darf und wird Russland nicht gewinnen", sagte Scholz. "Dieses bittere Kapitel der Geschichte unseres Kontinents, heraufbeschworen von Wladimir Putin in seinem imperialistischen Wahn, wird damit enden, dass sich die freie Ukraine als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union anschließt."

Es gehe um die Verteidigung von Grundwerten und Prinzipien sowie um den Erhalt der territorialen Souveränität und Selbstbestimmung.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

