Mainz (ots) -Wer sind die Menschen, die an Verschwörungen glauben oder sie ausnutzen? Wie entstehen solche Erzählungen? Wie sind sie vernetzt? Welche gesellschaftlichen Schäden können sie anrichten? Die sechsteilige ZDFinfo-Dokureihe "Verschwörungen - die Wahrheit der Anderen" geht dem ab Dienstag, 30. Mai 2023, 20.15 Uhr, nach. In der Dokureihe von Tom Ehrhardt, Ralph Glander und Daniela Eberl kommen Experten, Betroffene und Faktenchecker gleichermaßen zu Wort. In der ZDFmediathek sind die ersten drei Folgen schon jetzt verfügbar.Die Dokureihe erkundet die Paralleluniversen von Verschwörungserzählungen. Jede Folge konzentriert sich dabei auf einen Verschwörungskomplex und zeigt dessen Ursprünge und Auswirkungen. Die erste Folge beschäftigt sich mit "Fake News, Angst und QAnon" (20.15 Uhr). QAnon Anhänger glauben an eine weltweit agierende, alles lenkende, satanische Elite, die auch nicht davor zurückschreckt, Kinder zu entführen. Diejenigen die hinter dem Pseudonym "Q" stehen, verbreiten die These des "Deep State" und bezeichnen den damaligen US-Präsidenten Donald Trump als Erlöser. Am 6. Januar 2021 erreichte die Verschwörung ihren traurigen Höhepunkt mit dem Sturm auf das amerikanische Kapitol in Washington D.C. Heute noch reicht der nachweisbare Einfluss QAnons von den USA bis nach Europa und auch nach Deutschland. Die Verschwörungsideologie wird von internationalen Experten als demokratiegefährdend eingestuft. In der Auftaktfolge erzählt beispielsweise eine ehemalige QAnon-Anhängerin von ihrem Ausstieg und die ehemalige Redaktionsleiterin einer alternativen Medienplattform, erklärt das System hinter gezielten Fake News. Eingeordnet wird das Phänomen und die Wirkungsweise der Verschwörungsideologie von QAnon von den Experten Josef Holnburger, Will Sommer und Reed Berkowitz.Die weiteren Folgen beschäftigen sich mit den Themen "Reptiloide, Aliens und Kontakte" (21.00 Uhr),"Roswell, UFO-Akten und Reichsflugscheiben" (21.45 Uhr) sowie im Juni und Juli mit den Themen "Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung", "Reichsbürger, Neue Rechte und Radikalisierung" sowie "Klimalüge, Plandemie und 5G".Diskussionsthema auf der re:publica in BerlinZDFinfo nimmt das Thema Verschwörungen auf der diesjährigen re:publica zum Anlass und geht der Frage nach, wie Verschwörungstheoretiker ihr Geld verdienen. Am Dienstag, 6. Juni 2023, von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr wird ZDF-Moderator Andreas Wunn gemeinsam mit Sozialpsychologin Pia Lamberty und Journalist Sebastian Eber am ZDF-Stand nach Antworten suchen.