Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.202,00 -0,1% +7,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.888,00 -0,1% +24,7% Euro-Stoxx-50 4.366,55 -0,4% +15,1% Stoxx-50 4.063,52 -0,3% +11,3% DAX 16.198,88 -0,2% +16,3% FTSE 7.793,75 +0,3% +4,3% CAC 7.421,92 -0,8% +14,7% Nikkei-225 30.957,77 -0,4% +18,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,58 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,64 72,05 +0,8% +0,59 -9,0% Brent/ICE 76,26 75,87 +0,5% +0,39 -8,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,32 29,71 -1,3% -0,40 -63,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,39 1.969,80 -0,6% -12,41 +7,3% Silber (Spot) 23,18 23,68 -2,1% -0,49 -3,3% Platin (Spot) 1.060,13 1.072,00 -1,1% -11,88 -0,7% Kupfer-Future 3,64 3,68 -1,1% -0,04 -4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Auch am Ölmarkt ist der Streit um die Schuldenobergrenze und die damit einhergehende Unsicherheit das zentrale Thema, wie es heißt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in den Dienstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Der noch immer nicht beigelegt Streit um die Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA dämpft weiter die Kauflaune, wie Marktteilnehmer sagen. Vor diesem Hintergrund scheint es fraglich, ob Konjunkturdaten viel Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Mai-Einkaufsmanagerindizes für den verarbeitenden und den nicht-verarbeitenden Sektor in erster Lesung sowie die April-Daten zu den Neubauverkäufen.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn, nachdem die Bilanzsaison zum ersten Quartal beendet ist. Unter den Einzelwerten verlängern Pacwest den guten Lauf und gewinnen weitere 12,4 Prozent, nachdem der Kurs am Montag um fast 20 Prozent zugelegt hatte. Die angeschlagene Bank hatte mitgeteilt, dass sie ein Immobilienportfolio im Wert von 2,6 Milliarden Dollar verkaufen werde. Nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung verlieren Guardant Health fast 8 Prozent. Lifecore Biomedical verteuern sich um 17,4 Prozent. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsvereinbarung mit seinem Kunden Alcon abgeschlossen. Der Movella-Aktie verhilft die Nachricht vom Kauf eines Aktienpakets durch den CFO des Unternehmens zu einem Plus von 16,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Krones AG, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,6 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,2 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +9,6% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Der Markt wartet vor allem auf eine Anhebung des US-Schuldendeckels. Ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern hat erneut keinen Durchbruch gebracht, auch wenn von "produktiven" Gesprächen die Rede war. Damit bleiben die Anleger überwiegend an der Seitenlinie, zumal neue Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone kein klares Bild zur Wirtschaftslage ergeben haben. Größter Gewinner sind die Immobilienwerte. Im DAX erholen sich Vonovia nach den jüngsten Verlusten um 5,7 Prozent. In der zweiten und dritten Reihe gewinnen Aroundtown sowie Grand City Properties über 6 Prozent. Wie es am Mittag aussieht, wird das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht mehr im Bundestag behandelt und damit auch nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet. Eon (+1,8%) will Energiemanagement und -Handel neu aufstellen und optimieren. Daneben profitieren Qiagen mit einem Plus von 2,8 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley. Auf der anderen Seite geben Rheinmetall 3,6 Prozent ab. Siemens geben nach der jüngsten Aufwärtswelle 1,8 Prozent ab, Heidelberg Materials und Beiersdorf je 1,5 Prozent. Bei Julius Bär (-8%) leidet das Sentiment darunter, dass die Assets under Management (AuM) laut RBC mit 429 Milliarden Franken rund 3 Prozent unter der eigenen Schätzung ausgefallen sind. Bei hohen Umsätzen geben Vivendi um 7 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass Großaktionär Vincent Bollore einen Teil seiner Aktien verkauft haben soll. Damit werde nun an der Börse ausgepreist, dass Bollore ein Übernahmeangebot vorlegen werde, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0777 -0,3% 1,0806 1,0798 +0,7% EUR/JPY 149,28 -0,4% 149,80 149,68 +6,4% EUR/CHF 0,9714 +0,0% 0,9716 0,9711 -1,9% EUR/GBP 0,8702 +0,1% 0,8694 0,8696 -1,7% USD/JPY 138,51 -0,1% 138,64 138,62 +5,6% GBP/USD 1,2385 -0,4% 1,2428 1,2416 +2,4% USD/CNH (Offshore) 7,0672 +0,3% 7,0646 7,0503 +2,0% Bitcoin BTC/USD 27.283,60 +1,4% 27.417,64 26.873,18 +64,4%

Der Dollar legt am Dienstag etwas zu, nachdem Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve nahegelegt haben, dass nicht alle US-Notenbanker eine Zinserhöhungspause für angemessen halten. So sprach sich der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr aus. Der Dollarindex tendiert etwas fester. Auf dem Euro und dem britischen Pfund lasten derweil enttäuschende Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone bzw Großbritannien.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die andauernde Hängepartie um eine Einigung im US-Schuldenstreit hat auch am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten für Zurückhaltung gesorgt. Die Indizes zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Im Blick stand zudem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, dass am Mittwoch veröffentlicht wird. Dieses wird von Interesse sein, um zu beurteilen, wie die Fed-Mitglieder zu weiteren Zinserhöhungen stehen und ob sich bereits ein Konsens für eine Pause bei der nächsten Sitzung im Juni abzeichnet, wie Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei Oanda, anmerkte. In China belastete zusätzlich die Unsicherheit um die Erholung der heimischen Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Maßnahmen. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten waren eher schwach ausgefallen. Gegen die regionale Tendenz zeigte sich die Börse in Seoul etwas fester. Hier waren vor allem Werte aus dem Batteriesektor gesucht. So stiegen Energy Solution, ein Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, um 2,5 Prozent. Die Titel des Energieunternehmens SK Innovation, zu dem auch der Batteriehersteller SK On gehört, legten um 1,8 Prozent zu und die Titel des Batterielieferanten Posco Future M erhöhten sich um 3,1 Prozent. Die Aktien der Muttergesellschaft Posco Holdings kletterten um 2,2 Prozent. Die Qantas-Aktie verlor in Sydney 2,2 Prozent. Die Fluggesellschaft rechnet für das Geschäftsjahr 2023 mit einem hohen bereinigten Gewinn und kündigte zudem eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms an, da sich der Luftverkehr nach der Corona-Pandemie weiter erholt. Marktteilnehmer vermuteten leichte Gewinnmitnahmen hinter den Verlusten der Aktie.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Dienstag etwas nach. Das Gerangel um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze spielt an den Kreditmärkten nur eine untergeordnete Rolle. Die Risikoausfallprämien (CDS) auf US-Staatsanleihen notieren am Berichtstag bei 59 Basispunkten, und damit weit unter dem in der vergangenen Woche erreichten Hoch von 74. Die Märkte halten also einen Ausfall der US-Schulden für sehr unwahrscheinlich. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes senden derweil gegensätzliche Signale.

Die Wirtschaft im Euroraum scheint den deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen noch zu trotzen, doch die Commerzbank-Ökonomen erwarten weiterhin einen leichten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion in der zweiten Jahreshälfte. Während der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, im Mai auf einem hohen Niveau nur leicht fiel, rutschte der Index für das verarbeitende Gewerbe noch tiefer in den rezessiven Bereich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

INFINEON

verliert Vorstandsmitglied Constanze Hufenbecher. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Managerin ihren bis April 2024 laufenden Vertrag nach dem Aufbau des Vorstandsressorts für Digitale Transformation nicht verlängern und das Unternehmen mit Vertragsende Verlassen. Der Aufsichtsrat habe ihren Wunsch "mit großem Bedauern" akzeptiert.

RWE

prüft eine Nachrüstung seiner Gaskraftwerke in Großbritannien mit sogenannter CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage). Mit der Abscheidung und unterirdischen Speicherung von Kohlenstoff wolle man einen Beitrag zur Dekarbonisierung der britischen Stromversorgung leisten, teilte RWE mit.

LUFTHANSA

ergänzt ihre Flotte um weitere Langstreckenflugzeuge. Wie der Airline-Konzern mitteilte, kauft er vier weitere Maschinen des Typs Airbus A350-900. Die Flugzeuge werden von Deucalion Aviation Limited erworben und noch im Laufe dieses Jahres an den Konzern ausgeliefert. Einen Preis nannte das Unternehmen nicht.

KLÖCKNER & CO

und der Salzgitter-Konzern wollen ihre Zusammenarbeit bei der Transformation hin zu einer grünen Stahlindustrie intensivieren. Ab Ende 2025 liefere Salzgitter CO2-reduzierten Stahl, der über die neue wasserstoffbasierte Produktionsroute "Salcos" erzeugt werde, an Becker Stahl-Service, einer Tochtergesellschaft von Klöckner.

VA-Q-TEC

ist verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Transaktionskosten, höhere Energiekosten und wieder steigende Reise- und Messekosten belasteten das Ergebnis des ersten Quartals, wie der vor der Übernahme durch EQT stehende Dämmstoff- und Thermoboxen-Hersteller mitteilte. Im Laufe des Jahres werde aber eine zunehmende Dynamik erwartet.

ALTICE UK

hat weitere 650 Millionen Aktien der BT Group erworben und den Anteil an den Briten damit auf rund 24,5 Prozent des Aktienkapitals aufgestockt. Wie der Telekommunikations- und Medienkonzern des französischen Milliardärs Patrick Drahi mitteilte, wurde dem Vorstand von BT erneut erklärt, dass kein Übernahmeangebot angestrebt wird.

JULIUS BÄR

hat trotz des schwierigen Marktumfelds in den ersten vier Monaten des Jahres Kundengelder eingeworben. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 3,5 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilte. Nach einem verhaltenen Start hätten sich die Netto-Neugeldzuflüsse zum Ende des Berichtszeitraums beschleunigt, so Julius Bär.

