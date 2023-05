Ethereum Kurs robbt sich an 1.900 Dollar heran - die Aussichten

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hoffen nach wie vor, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft an Dynamik verliert. Die jüngsten Fed-Kommentare haben die schwelenden Zinsfantasien jedoch befeuert. Dennoch kommt das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) in der ersten Wochenhälfte mit einem Status quo bei 1.856 Dollar auf ein Plus von über zwei Prozent. Geldpolitischer Gegenwind könnte wieder zunehmen - Ether-Anleger zeigen sich jedoch unbeeindruckt Im Kampf gegen die grassierende Inflation zeigen sich die Fed-Vertreter weiterhin voller Tatendrang. Wenn es nach dem Präsidenten der Fed von St. Louis geht, könnten in diesem Jahr zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte erfolgen. James Bullard bläst damit in das falkenhafte Horn und macht den Hoffnungen auf in Zukunft rückläufige Zinsen für den Moment zunichte. Bislang ist nicht klar, ob und wann die Fed die Zinsen erneut erhöhen will. Auf der kommenden Juni-Sitzung rechnen Marktakteure damit, dass eine Pause im Zinserhöhungszyklus eingelegt werden könnte. Das aktuelle Zinsband liegt derzeit bei 5,00 bis 5,25 Prozent. Trotz rückläufiger Teuerungsraten seit Juni 2022 (9,1 Prozent) notierte der Preisdruck im April 2023 weiterhin auf zu hohem Terrain (4,9 Prozent). Eigentlich verfolgt die Fed ein Preisziel von 2,0 Prozent.

Die restriktive Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation hat riskante Anlageklassen wie etwa Krypto-Werte im vergangenen Jahr besonders zugesetzt. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen hat den Risikoappetit im Gegenzug seit Jahresbeginn wieder entfacht. Die nun verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich am Ende des Tages allerdings auch bewahrheiten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

