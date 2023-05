Berlin (ots) -Auch in der Touristikbranche sind die Preise 2023 gestiegen. Der idealo Flugpreisvergleich hat jetzt untersucht, inwiefern sich durch die Wahl des richtigen Abflughafens die Reisekosten senken lassen. Die Analyse offenbart, dass Urlauber:innen, die in diesem Sommer ans Mittelmeer reisen möchten, am besten einen mittelgroßen Flughafen ansteuern. Im Vergleich zum Abflug ab einem Groß- oder kleinen Regionalflughafen zahlen sie hier deutlich weniger.Die Auswertung basiert auf Flugpreisen zu 20 beliebten Reisezielen rund um das Mittelmeer*. Dabei hat idealo die Flughäfen in vier Kategorien eingeteilt: A für Großflughäfen, B für mittelgroße Flughäfen sowie C und D für kleine bis Regionalflughäfen**.Abflüge in Richtung Mittelmeer von mittelgroßen deutschen Flughäfen sind am preiswertestenDie Ergebnisse zeigen, dass die Flugpreise ab Deutschland zu beliebten Zielen am Mittelmeer am günstigsten sind, wenn diese von einem mittelgroßen Flughafen angeflogen werden. Die Ersparnis beträgt im Vergleich zu Groß- oder Kleinflughäfen durchschnittlich 9 Prozent, was eine Einsparung von um die 30 Euro bedeutet.Am größten ist das Sparpotenzial für Flüge nach Marsá al 'Alam und Tel Aviv. Diese Zielorte sind von mittelgroßen Flughäfen im Vergleich zu einem Abflug von einem Großflughafen um über 20 Prozent günstiger zu erreichen. Auch bei der Buchung von Flügen nach Barcelona, Olbia oder Palma de Mallorca sparen Verbraucher:innen bei einem Abflug von einem mittelgroßen Flughafen anstelle eines Großflughafens durchschnittlich noch über 10 Prozent. So zahlen etwa Fluggäste, die im August den Flughafen Barcelona-El Prat ab Köln ansteuern, circa 50 Euro weniger als Reisende, die am größeren Münchner Flughafen starten.Wettbewerb bestimmt die Preise"An vielen deutschen Großflughäfen sind die Billigfluglinien nicht mehr so stark vertreten wie in der Vergangenheit. Große Fluglinien haben daher weniger Konkurrenz und dadurch weniger Anreiz, die Preise niedrig zu halten", erklärt Sandra Dotan vom idealo Flugpreisvergleich. "Hinzukommt, dass die Steuern und Abgaben der Fluggesellschaften an den größeren Flughäfen höher ausfallen, was sich zusätzlich auf den Ticketpreis auswirkt."idealo geht davon aus, dass der starke Wettbewerb auf den mittelgroßen Flughäfen die Preise drückt. Hier konkurrieren Billigfluglinien stärker mit den namenhaften Fluglinien. "Regionalflughäfen werden zwar oft subventioniert - das reicht allerdings nicht aus, um die Flugpreise niedrig zu halten. Es findet zu wenig Wettbewerb zwischen den Fluglinien statt", so Dotan.*Antalya, Barcelona, Catania, Chania, Eivissa, Faro, Heraklion, Hurghada, Izmir, Korfu, Kos, Larnaca, Las Palmas, Marsá al 'Alam, Olbia, Palma, Santa Cruz de Tenerife, Split, Tel Aviv, Zadar**IATA - Code Klassifizierung FRA:A, MUC:A, BER:B, CGN:B, DUS:B, HAM:B, STR:B, BRE:C, DTM:C, DRS:C, HHN:C, HAJ:C, FKB:C, LEJ:C, FMM:C, FMO:C, NUE:C, NRN:C, BMK:D, EME: D, ERF:D, FDH:D, HEI:D, HGL:D, HDF:D, LBC:D, MHG:D, PAD:D, RLG:D, SCN:D, GWT:D, AGE:DGrundlage dieser Erhebung sind 1.3 Millionen Daten abgefragt im Mai 2023, Zeiträume für Flüge im Juni, Juli und August 2023. Abflug ab Deutschland, nur Hin- und Rückflüge.Über idealoIdealo Flug ist durch seine Preistransparenz und Kundenfreundlichkeit eines der führenden Flug-Preisvergleichsportale in Deutschland. Im Web auf flug.idealo.de und in der dazugehörigen App können Kund:innen zahlreiche Flugangebote von Fluggesellschaften und Online-Reise-Portalen in Echtzeit vergleichen. Als Preisexperte ist idealo Flug seit 2005 in Deutschland sowie unter anderem auch in Österreich, Frankreich, Spanien und Großbritannien präsent.Weitere Pressemitteilungen von idealo finden Sie hier (https://www.idealo.de/unternehmen/pressemitteilungen).Pressekontakt:Sandra Dotanreise-presse@idealo.deTel: +49 160 50 72 107Original-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5515673