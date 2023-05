© Foto: picture-alliance/ dpa | Fredrik_Von_Erichsen



Die Goldmänner haben eine Prognose abgegeben, wann US-Finanzministerin Janet Yellen das Geld ausgehen könnte. Derweil warnt Yellen selbst die Gesetzgeber erneut in einem Brief.

Die Ökonomen von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Kassenbestand des US-Finanzministeriums bis zum 8. oder 9. Juni unter das Minimum von 30 Milliarden US-Dollar fallen werde, der für die Erfüllung der Verpflichtungen erforderlich ist. Nach Ansicht der Autoren könnte es danach jederzeit zu einem Zahlungsausfall kommen.

"Die Schätzung ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, so dass es durchaus möglich ist, dass sich die Einnahmen stärker als erwartet verlangsamen und das Finanzministerium am 1. oder 2. Juni nicht mehr über genügend Barmittel verfügt", zitiert Bloomberg die Goldmänner.

Janet Yellen sagte vergangene Woche, die Wahrscheinlichkeit, dass die USA ihre Rechnungen bis zum 15. Juni bezahlen können, sei "ziemlich gering". Am Donnerstag lag der Kassenbestand bei nur noch 57,3 Milliarden US-Dollar.

In ihrem neusten Brief an die Gesetzgeber scheibt sie, es sei nun "sehr wahrscheinlich", dass ihr Ministerium Anfang Juni keine ausreichenden Barmittel mehr haben werde. Demnach könnte dieser Moment bereits am 1. Juni eintreten.

Yellen warnte in ihrem Schreiben auch erneut, dass ein Zahlungsausfall den Finanzmärkten und der US-Wirtschaft schweren Schaden zufügen würde. Sie wiederholte zudem die Formulierung, dass "wir bereits gesehen haben, dass die Kosten für die Aufnahme von Staatsanleihen, die Anfang Juni fällig werden, erheblich gestiegen sind".

Demokraten und Republikanern befinden sich weiter in Verhandlungen. Nach Treffen zwischen den Unterhändlern am Sonntagabend sind US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy gestern zu einem weiteren Gespräch zusammengekommen.

"Ich denke, wir hatten eine produktive Diskussion. Wir haben noch keine Einigung, aber ich hatte das Gefühl, dass die Diskussion in Bereichen, in denen wir Meinungsverschiedenheiten haben, produktiv war", so McCarthy nach dem Gespräch. Und weiter: "Ich glaube, dass wir es noch schaffen können."

"Wir haben noch einmal bekräftigt, dass eine Zahlungsunfähigkeit nicht zur Debatte steht und dass der einzige Weg, um voranzukommen, darin besteht, in gutem Glauben eine überparteiliche Einigung zu erzielen", sagte Biden nach dem Gespräch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion