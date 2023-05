Osnabrück (ots) -Friedrich Merz würdigt Grundgesetz am 23. Mai: "Wir müssen es uns gemeinsam bewahren"CDU-Chef bezeichnet deutsche Verfassung als außergewöhnlich und kostbar - 74 Jahre Grundgesetz seien "Anlass zur Dankbarkeit"Osnabrück. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat zum 74. Jahrestag des Grundgesetzes am 23. Mai dazu aufgerufen, die Demokratie und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz mehr wertzuschätzen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Merz: "74 Jahre deutsches Grundgesetz sind für uns alle ein Anlass zur Dankbarkeit. Wir leben in einem freien und demokratischen Land. Das klingt selbstverständlich. Es ist aber außergewöhnlich, wenn wir auf Länder schauen, in denen Menschen nicht frei leben können." In Deutschland gelte, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. "Bürgerinnen und Bürger bestimmen die Geschicke unseres Landes mit ihrer Stimme. Wir streiten ohne Waffen", betonte Merz gegenüber der NOZ. All dies sei sehr kostbar. "Wir müssen es uns gemeinsam bewahren", forderte der CDU-Vorsitzende.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5515693