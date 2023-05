EQS-News: MATIC / Schlagwort(e): Produkteinführung

MATIC ist ein führender Hersteller von automatisierten Fertigungslösungen für den Textil und Graphikmarkt, und wird seine innovativen Lösungen auf der FESPA Global Print Expo in München präsentieren



MATIC ist ein führender Hersteller von automatisierten Fertigungslösungen für den Textil und Graphikmarkt, und wird seine innovativen Lösungen auf der FESPA Global Print Expo vom 23-26 Mai in München präsentieren. Fespa ist eine führende Graphik und Druck Messe welche eine perfekte Plattform bietet, um die neuesten und innovativsten Trends auf diesen Märkten näher kennen zu lernen. Aus diesem Grund wird auch MATIC wieder seine neuesten und innovativsten Lösungen wie etwa Die Impulsschweißmaschine HERA, die automatisierten Nähmaschinen Cronos 4.0 und Cronos Overlock sowie die neue Verpackungslinie KRATOS live demonstrieren. All diese Anlagen sind umfassende und punktgenaue Lösungen für den Digitaldruck und Textilbereich. Ebenfalls wird MATIC die automatische Laserschneidanlage Helios Plus präsentieren, welche speziell dafür entwickelt wurde um Zeit sowie Kosten zu reduzieren. Die Helios Plus Laserschneideanalge scannt den gesamten Materialtisch in nur 4 Sekunden, bevor der Schneidprozess direkt startet. Zusätzlich kompensiert die Anlage automatisch Verzerrungen und eventuelle Schrumpfungen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit manueller Messungen und die Maschine bietet eine hohe Prozessgeschwindigkeit mit beispielloser Präzision. Wir freuen uns schon sehr, erneut an der Fespa Global Print Expo teilzunehmen und unsere neuesten Innovationen vorzustellen. Unsere Maschinen sind hocheffizient und darauf ausgelegt, Kunden dabei zu helfen ihre Produktivität und Produktionsqualität zu verbessern, erklärt Jordi Carbonell, CEO von Matic. Die Besucher können die MATIC-Maschinen in Aktion am Stand B31 in Halle B2 sehen, wo ein Expertenteam die neuesten Innovationen und Technologien präsentieren wird, die die Zukunft des Drucks gestalten. Matic ist auf der ganzen Welt mit zahlreichen Distributoren vertreten. Unser Hauptsitz befindet sich in Barcelona, Spanien. Suchen Sie auf der Karte Ihren Kontinent, Ihr Land oder Ihre Region, um mit unserem Vertreter in Ihrer Nähe zu kommunizieren. https://www.maticmachines.com/en/company.htm Contact Details Queralt Flotats 663 943 389 prensa@strategycomm.net



