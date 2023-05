Köln (ots) -Die Cannamedical Pharma wurde im April 2023 vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) als "Arbeitgeber der Zukunft" ausgezeichnet. Dieses Siegel wird Unternehmen verliehen, die in den Bewertungskriterien moderne Führung, Innovationskraft, Stand der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit und Strategien fürs Recruiting besonders positiv bewertet wurden."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und unseren Einsatz für unsere Mitarbeitenden. Für uns ist es wichtig, nicht nur mit unseren Produkten zukunftsfähig zu sein, sondern auch eine moderne und innovative Mitarbeiterkultur zu fördern", so Sara Emons, Head of People and Culture der Cannamedical Pharma. "Wertschätzung ist entscheidend. Neben 'harten' Faktoren wie einer marktgerechten Vergütung, 30 Tagen Jahresurlaub, einer bezuschussten Urban Sports-Mitgliedschaft, Weiterbildungsangeboten sowie Lunch-Lieferung ins Büro fördern wir aktiv unsere Firmenkultur: Zum Beispiel mit gemeinsamen Events, Umfragen und transparenter Kommunikation."Die ausgezeichneten Unternehmen wurden in einem aufwändigen, zweistufigen Prozess analysiert. In einem ersten Schritt - dem Smart Company Check - wurden Erkenntnisse über Aspekte, welche für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wichtig sind, gesammelt. Im Anschluss findet eine eingehende Prüfung durch das DIND statt. Beide Ergebnisse fließen in die Gesamtbewertung ein.Dass insbesondere Innovation und moderne Mitarbeiterführung wichtig ist, zeigt der aktuelle Arbeitsmarkt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer legen immer mehr Wert auf diese Aspekte - in Zeiten von Fachkräftemangel wird es also umso bedeutender, zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu etablieren und zu fördern. Denn bereits heute sehen laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 55 Prozent der deutschen Unternehmen den Fachkräftemangel als Risiko. Umso wichtiger wird in den kommenden Jahren die Mitarbeiterbindung.In der Vergangenheit wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet (https://www.cannamedical.com/de/news/doppelte-auszeichnung-fur-cannamedical-pharma/). Zuletzt mit dem Siegel "Innovativ durch Forschung" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie als "Best Medical Cannabis Products Supplier 2022 - Germany".Aktuell sucht das Unternehmen mehr als 20 neue Kolleg:innen. Mehr Infos unter: www.bit.ly/semdor-jobs (https://bit.ly/semdor-jobs)Pressekontakt:Cannamedical Pharma GmbHPatrick PiechaTel.: 0176 412 358 53E-Mail: presse@cannamedical.deOriginal-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133504/5515735