Frankfurt am Main (ots) -- Tomorrow University of Applied Sciences startet neues Master-Programm "Impact MBA"- Zukunftsorientiert: Ziel des Impact MBA ist die Stärkung von Entscheidungsträgern in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Führung- Erster Jahrgang startet im Oktober 2023Tomorrow University of Applied Sciences (ToU) verkündet den Start des Impact MBA in Nachhaltigkeit, Innovation und Führung. Das innovative Studienprogramm wurde speziell für Entscheider:innen konzipiert, die ihre Karriere vorantreiben möchten und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften ausüben wollen.Die Hochschule wurde 2021 von Christian Rebernik und Dr. Thomas Funke gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Menschen zu Führungskräften auszubilden, die die Gesellschaft nachhaltiger und innovativer gestalten werden. Durch den Einsatz modernster Lehrtechnologien, bei denen sämtliche Kurse online stattfinden und ein virtuelles Metaverse den traditionellen Campus ersetzt, schafft die Hochschule eine adaptive Lernumgebung.Ein Zeichen für nachhaltige Innovation"Start des Impact MBA manifestiert das Engagement von ToU, Führungskräfte auszubilden, die sich den komplexesten Herausforderungen unserer Welt stellen und sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Organisationen bedeutenden Einfluss erzielen können", betont Dr. Thomas Funke, Präsident der Tomorrow University of Applied Sciences. "Dieses Programm vermittelt den Studierenden nicht nur ein grundlegendes Verständnis der Wirtschaft, sondern befähigt sie auch dazu, den Status quo zu hinterfragen und eine bessere Zukunft für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu gestalten", fügt Funke hinzu.Individuelles Studium für individuelle LernzieleWährend des 18 Monate umfassenden Masters erwerben die Studierenden Kenntnisse in den Bereichen Führung, nachhaltiges Wirtschaften, Innovation und Technologie. Mit diesem fundierten Fachwissen sind die Absolvent:innen bereit, wirkungsvolle und sozial verantwortliche Initiativen zu leiten.Das von einem Team aus Branchenexpert:innen, Akademiker:innen und Lerndesigner:innen entwickelte Remote-First-Studium ermöglicht den Studierenden eine personalisierte Lernerfahrung. Dies ermöglicht es den Studierenden, ihren Bildungsweg basierend auf den Kompetenzen, die sie entwickeln möchten, individuell zu gestalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Online-Programmen legt der Impact MBA besonderen Wert auf die Bildung einer eng verbundenen Gemeinschaft durch kleine Gruppen, wobei die Qualität des Lernens im Vordergrund steht: Wöchentliche Gruppen-Seminare der Studierenden sorgen dafür, dass Ideen und Impulse ausgetauscht werden können, während die Unterrichtsinhalte asynchron abgerufen werden können. So werden Studierende Teil eines globalen Netzwerks Gleichgesinnter mit einem gemeinsamen Ziel: Ein besseres Morgen.Vermittlung von Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts durch modernes Lernen"An der Tomorrow University of Applied Sciences sind wir der Überzeugung, dass herkömmliche Lernmethoden nicht mehr ausreichen, um die Führungskräfte von morgen vorzubereiten. Unser pädagogischer Ansatz spiegelt die DNA widerstandsfähiger Disruptoren wider. Der Impact MBA bietet keine traditionellen Kurse an, sondern basiert auf immersiven Herausforderungen, die wesentliche Inhalte des Studiums aufgreifen und gleichzeitig essentielle Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts wie analytisches Denken, technologische Kompetenz, effektive Kommunikation, Zusammenarbeit und ethische Führung entwickeln," sagt Christian Rebernik, Co-Founder und CEO der Tomorrow University of Applied Sciences.Die von der Universität entwickelte Lerntechnologie ermöglicht es den Studierenden, auf interaktive und effektive Weise durch ihren persönlichen Studiengang zu navigieren."Durch eine Reihe von Meilensteinen erwerben die Lernenden Kompetenzen, die in einem vollständigen Berufsprofil gipfeln, das sie umfassend auf ihre weitere Entwicklung vorbereitet", fügt Rebernik hinzu.Der Impact MBA ist ab einem Preis von 14.850 Euro verfügbar. Weitere Informationen zum Impact MBA, zu Stipendien und zur Bewerbung finden Sie unter https://www.tomorrow.university/impact-mba.Über die Tomorrow University of Applied SciencesDie ToU wurde 2021 gegründet und bietet ein smartes Fernstudium, das von erfahrenen Unternehmer:innen, hochkarätigen Akademiker:innen und Fachexpert:innen konzipiert wird. Der einzigartige Einsatz immersiver Lerntechnologien in den Lehrplänen der ToU ermöglicht den Studierenden, ihr Studium auf spezifische Kompetenzen zuzuschneiden und sie auf ihrem gewählten Karriereweg zum Erfolg zu führen. Neben dem Impact MBA bietet die ToU weitere Studiengänge und Zertifizierungen an, darunter Bachelor-Abschlüsse in verantwortungsbewusstem Entrepreneurship, künstlicher Intelligenz & nachhaltigen Technologien, einen dualen Master-Abschluss in Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Technologie gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien sowie verschiedene Zertifikatsprogramme. Durch die Ausbildung der Entscheider:innen von morgen leistet die ToU einen erheblichen Beitrag, den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen.Pressekontakt:Tomorrow University | press@tomorrow.universityKlaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +491733702649Original-Content von: Tomorrow University of Applied Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160275/5515786