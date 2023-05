Das Luftholen nach der kräftigen Rallye hält noch an

Anzeige / Werbung Verlief der Januar noch relativ ruhig und unspektakulär, so erleben die Anleger im Silber seit dem Februar ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst ging es ausgehend vom nicht überwundenen Dezemberhoch bei 24,53 US-Dollar steil in die Tiefe. Gestoppt werden konnte die Talfahrt erst Anfang März bei 20,01 US-Dollar. Verlief der Januar noch relativ ruhig und unspektakulär, so erleben die Anleger im Silber seit dem Februar ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst ging es ausgehend vom nicht überwundenen Dezemberhoch bei 24,53 US-Dollar steil in die Tiefe. Gestoppt werden konnte die Talfahrt erst Anfang März bei 20,01 US-Dollar. Hier verteidigten die Käufer nicht nur die runde 20,00-US-Dollar-Marke, sondern starteten anschließend auch eine beeindruckende Rallye. In einer hochdynamisch verlaufenden Aufwärtsbewegung kämpften sich die Bullen schnell wieder an den Widerstand bei 26,21 US-Dollar heran.



Er konnte weder im ersten noch im zweiten Anlauf überwunden werden, sodass sich im Chart ein Doppeltop ausbildete. Seine Auflösung zur Unterseite macht den Bullen seitdem zu schaffen, denn der Silberpreis ist inzwischen wieder bis auf die Marke von 23,52 US-Dollar zurückgefallen. Die Gefahr tieferer Kurse ist noch nicht gebannt Ob die Käufer den Abverkauf hier stoppen können, bleibt weiterhin fraglich. Die Dynamik der jüngsten Abwärtsbewegung spricht eher dagegen. Nicht überraschen könnte deshalb eine Fortsetzung des Abverkaufs, die den Silberpreis weiter in Richtung auf die Unterstützung bei 22,77 US-Dollar zurückfallen lässt.



Findet der Kurs hier keinen dauerhaften Halt, sollten weitere Abgaben bis in den Bereich von 21,23 US-Dollar folgen. Ob es den Bullen auf diesem Niveau gelingen wird, einen dauerhaften Boden auszubilden, bleibt allerdings abzuwarten.



Aufhellen würde sich das angeschlagene Chartbild jedoch, sollte es dem Silber gelingen, sich kurzfristig zu stabilisieren und danach schnell wieder an den Widerstand bei 24,53 US-Dollar vorzustoßen. Kann er nachhaltig überwunden werden, wird ein erneuter Anstieg bis 26,21 US-Dollar möglich. Oberhalb dieser Marke könnten die Notierungen Kurs auf die runde 30,00-US-Dollar-Marke nehmen. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

