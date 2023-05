Einführung skalierbarer, sicherer S3-Speicherung unstrukturierter Daten mit Pauschalpreisen

SAN ANTONIO, May 23, 2023® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung des Rackspace Object Storage Service bekanntgegeben, der auf den Dell ECS-Speichersystemen basiert.



Die weltweite Datenmenge verdoppelt sich alle zwei Jahre, was die Speicherung, Analyse, Verwaltung und Sicherheit von Daten zu einer größeren Herausforderung macht als je zuvor. Gleichzeitig hat der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, des Internets der Dinge, Analysen, Rich Media, Archivierung und Datensicherung den Bedarf an Cloud-Speicher von Terabytes auf Petabytes pro Kunde erhöht.

Rackspace Object Storage bietet skalierbaren, sicheren S3-Speicher für unstrukturierte Daten in unseren weltweit verteilten Rechenzentren. Rackspace ist weiterhin führend in der Branche mit transparenten Pauschalpreisen, wodurch Gebühren für das Abrufen oder Verschieben von Daten (Egress), Archivabrufe und S3-API-Aufrufe der Vergangenheit angehören.

"Mehr als 90 % der Unternehmen durchlaufen heute eine digitale Transformation und entwickeln sich weiter, um datenzentrierte Entscheidungs- und Geschäftsmodelle zu nutzen. Die Einführung dieses neuen Ansatzes erhöht ihre Flexibilität bei der Bereitstellung umfangreicher Cloud-Lösungen", so Josh Prewitt, Chief Product Officer bei Rackspace Technology. "Wir haben uns darauf konzentriert, unstrukturierte Daten sicher, erschwinglich und weltweit zugänglich zu machen, damit unsere Kunden den größten geschäftlichen Nutzen aus ihren Informationen ziehen können."

Erhebliche Kosteneinsparungen und Eliminierung von Datenaustritts- und Transaktionsgebühren

Rackspace Object Storage spart erhebliche Kosten durch die Eliminierung von Gebühren für Daten-Egress, -abruf und -transaktionen. In vielen Fällen hilft die Rackspace Object Storage-Lösung im Vergleich zu Hyper-Scale-Cloud-Speicheroptionen, mehr als 80 % einzusparen.

"Multicloud-Kunden, die moderne S3-fähige Anwendungen betreiben, haben ein neues Paradigma, das eine bessere Leistung und niedrigere Kosten ermöglicht, auch wenn datenintensive Anwendungen den Speicherbedarf weiter in die Höhe treiben", so Bryan Litchford, Vice President of Private Cloud bei Rackspace Technology. "Unternehmen sind auf der Suche nach transparentem, skalierbarem Speicher für unstrukturierte Daten, auf den Hyperscale-Clouds, Endkunden und Vor-Ort-Anwendungen problemlos zugreifen können. Die Kunden profitieren sofort von größerer Benutzerfreundlichkeit und erheblichen Speichereinsparungen in der Praxis."

Rackspace Object Storage - Hauptfunktionen und Vorteile

Zentralisierter Zugang: Die zentralisierte Objektspeicherung für Multicloud-Umgebungen trägt dazu bei, dass Daten schnell zwischen den Clouds fließen, ohne dass Gebühren für den Ausgang oder die Abfrage anfallen.

Die zentralisierte Objektspeicherung für Multicloud-Umgebungen trägt dazu bei, dass Daten schnell zwischen den Clouds fließen, ohne dass Gebühren für den Ausgang oder die Abfrage anfallen. Kostenoptimierung: Ein festes Abonnement vermeidet Überraschungen bei der Abrechnung und garantiert die Verfügbarkeit.

Ein festes Abonnement vermeidet Überraschungen bei der Abrechnung und garantiert die Verfügbarkeit. Sicherheit: Die softwaredefinierte D@RE-Verschlüsselung nach FIPS 140-2 Level 1 und die Datenübertragung werden durch Transport Layer Security 1.2 (TLS) mit einer branchenüblichen AES-256-Verschlüsselung geschützt.

Die softwaredefinierte D@RE-Verschlüsselung nach FIPS 140-2 Level 1 und die Datenübertragung werden durch Transport Layer Security 1.2 (TLS) mit einer branchenüblichen AES-256-Verschlüsselung geschützt. Mehrstufige Leistung: Gewährleistung der Servicequalität durch Auswahl aus mehreren Leistungsstufen. Wenn sich die Anforderungen ändern, können die Kunden mit minimaler Ausfallzeit zwischen den einzelnen Schichten wechseln.

Gewährleistung der Servicequalität durch Auswahl aus mehreren Leistungsstufen. Wenn sich die Anforderungen ändern, können die Kunden mit minimaler Ausfallzeit zwischen den einzelnen Schichten wechseln. Resilienz: Nahtlose Replikation von Daten über mehrere Rechenzentren von Rackspace Technology in unterschiedlichen Regionen.

Nahtlose Replikation von Daten über mehrere Rechenzentren von Rackspace Technology in unterschiedlichen Regionen. Unterbrechungsfreie Skalierung: Wenn sich die Größe des Datensatzes ändert, kann die Kapazität ohne Ausfallzeiten erhöht werden.

Wenn sich die Größe des Datensatzes ändert, kann die Kapazität ohne Ausfallzeiten erhöht werden. Geringer Wartungsaufwand: Speicherexperten von Rackspace entwickeln, überwachen, warten, optimieren und aktualisieren die zugrunde liegende Technologie.



