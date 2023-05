© Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com



Michael Hartnett, Stratege der Bank of America (BofA), prognostiziert eine Blasenbildung in den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz. Was er Anlegern rät!

Michael Hartnett wiederholt seine Aufforderung, US-Aktien zu verkaufen. Er sagte, dass sich in den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz eine Blase bilde und die Zinserhöhungen der US-Notenbank möglicherweise noch nicht abgeschlossen seien, da die steigenden Anleiherenditen ein Risiko darstellten.

Wenn die Fed "irrtümlicherweise" in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr vornehme, würden die US-Anleiherenditen dies widerspiegeln, indem sie auf über vier Prozent ansteigen, "und wenn dies der Fall ist, haben wir mit Sicherheit nicht die letzte Zinserhöhung der Fed in diesem Zyklus gesehen", so die Strategen um Hartnett in einer Mitteilung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wird derzeit bei etwa 3,74 Prozent gehandelt.

Die BofA bezeichnet Künstliche Intelligenz vorerst als "Babyblase" mit dem Verweis, dass Blasen in der Vergangenheit immer mit "leichtem Geld" begannen und mit Zinserhöhungen endeten. So gesehen 1999, als eine Rallye bei Internetaktien und starke Wirtschaftsdaten die Fed veranlassten, die Geldpolitik wieder zu straffen und die Blase bei den Tech-Aktien neun Monate später platzte.

Hartnett empfiehlt Anlegern, den S&P 500 bei 4,200 Punkten zu verkaufen - nur 0,8 Prozent vom aktuellen Niveau entfernt.

Tipp aus der Redaktion! Die Zwischenbilanz der Aktie der Woche seit Jahresstart: +39,93 Prozent! Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Hier das neue kostenfreie PDF herunterladen!

Auch Morgan Stanley-Stratege Michael Wilson glaubt nicht, dass die Rallye der US-Aktien der Beginn eines neuen Bullenmarktes sei. Er rät Anlegern, sich nicht vom jüngsten Aufschwung mitreißen zu lassen. Vergangene Woche stieg der S&P 500 kurzzeitig über die Marke von 4.200 Punkten, den höchsten Stand seit August 2022.

"Ist dies endlich der Ausbruch, der einen neuen Bullenmarkt bestätigt? Die kurze Antwort lautet nein", zitiert Bloomberg Wilson. Und weiter: "Es gibt viele technische Signale und fundamentale Faktoren, die dieser Idee entgegenstehen." Wilson verweist auf die hohen Bewertungen, die geringe Breite der Aktien, die die Rallye antreiben, und die Outperformance der defensiven Aktien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion