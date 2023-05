Vancouver, British Columbia, den 23. Mai 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" oder das "Unternehmen") hat heute die Entwicklung einer ganzen Reihe von neuen geistigen Eigentumsrechten für seine Plattform bekannt gegeben. Dazu zählt auch eine internationale Publikations-Partnerschaft mit der Firma Genius Brands International Inc. ("Genius Brands") (NASDAQ: GNUS) für ausgewählte geistige Eigentumsrechte sowie ein neues mit KI erweitertes Living Book, das auf George Orwells bekanntem Roman "Farm der Tiere" basiert.

Legible hat sich die Rechte für den Digitaldruck gesichert, um eine Auswahl von Genius Brands-Originalprodukten durch multimedial erweiterte eBooks zum Leben zu erwecken. Zu den mit Audio-, Video-, Animations- und KI-Inhalten angereicherten eBooks zählt unter anderem auch Rainbow Rangers, die beliebte Vorschulserie aus Netflix und dem Kartoon Channel!, die aktuell in der dritten Staffel ausgestrahlt wird. Das Unternehmen wird zudem ein "Game Book" kreieren, bei dem die für Tweens (Kinder zwischen 7 und 12 Jahren) konzipierte und von Influencer Casey Simpson moderierte Kartoon Channel-Spieleshow KC! Pop Quiz Pate steht.

Zusätzlich wird Legible eine mit KI erweiterte Living Book-Version des Literaturklassikers "Farm der Tiere" ("Animal Farm") herausbringen, bei der die Leser die Möglichkeit haben, mit den Figuren des Buches zu interagieren und mit ihnen über die Ereignisse auf dem Bauernhof zu diskutieren. Das Living Book wird für die Leser exklusiv auf Legibles browserbasierter eReading-Plattform und im eBookstore auf Legible.com verfügbar sein.

"Hochwertige literarisches Erlebnisse beginnen mit großartigen Geschichten und fesselnden Charakteren", sagte Kaleeg Hainsworth, Gründer und CEO von Legible. "Orwells "Farm der Tiere" gilt als literarisches Meisterwerk und Genius Brands hat sich mit seinen international anerkannten sowie wertorientierten Markenprodukten für Kinder einen Namen gemacht. Wir freuen uns schon sehr darauf, die Legible-Plattform im Laufe des Jahres mit unserer proprietären KI-basierten Living Book-Reihe um ein weiteres zukunftsweisendes Produktangebot zu bereichern, das mit noch spannenderen Charakteren und Geschichten aufwarten kann."

"Wir freuen uns sehr, mit Legible zusammenzuarbeiten, um unsere Produkte dem eReading-Publikum zugänglich zu machen", sagte Jon Ollwerther, Executive Vice President of Business Development bei Genius Brands. "Egal, ob es sich um Living Books oder um KI-gestützte Erlebniswelten handelt - Legible nimmt bei der Technologie des literarischen Geschichtenerzählens eine Vorreiterrolle ein. Wir sind begeistert, unsere Markenprodukte über die Plattform des Unternehmens einem noch größeren Publikum präsentieren zu können."

Über Genius Brands International Inc.

Genius Brands International, Inc. (NASDAQ: GNUS) ist ein international führendes Unternehmen für Kinder-Medien, das Marken-Unterhaltungsprodukte für Kinder sowie Konsumartikel für die Verbreitung in den Medien und im Einzelhandel entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert.

Sein IP-Portfolio mit familienfreundlichen Inhalten umfasst das Stan Lee-Markenprodukt Stan Lee's Superhero Kindergarten mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle auf Kartoon Channel!, Shaq's Garage mit Shaquille O'Neal (demnächst auf Pluto TV), Rainbow Rangers auf Kartoon Channel! und Netflix, Llama Llama mit Superstar Jennifer Garner auf Netflix und vieles mehr. Im Jahr 2022 hat Genius Brands die kanadische Firma WOW! Unlimited Media (TSX-V: WOW) erworben, die unter Frederator Networks 2.500 Medienkanäle vereint, und sich zudem eine strategische Beteiligung an der deutschen Your Family Entertainment AG (FWB:RTV / www.yfe.tv) gesichert, die zu den größten europäischen Produzenten und Distributoren für hochwertige Kinder- und Familienprogramme zählt.

Genius Networks setzt sich aus den Medienkanäle Kartoon Channel!, Frederator Network und Ameba zusammen. Kartoon Channel! ist eine weltweit vertriebene Unterhaltungsplattform, die in einem Großteil der US-TV-Landschaft bereits fest verankert ist und daneben auch in andere Schlüsselmärkte der Welt expandiert. Kartoon Channel! ist auf zahlreichen Plattformen verfügbar: iOS, Android Mobile, Web, Amazon Prime Video, Apple TV, Amazon Fire, Roku, Pluto TV, Comcast, Cox, Dish, Sling TV, Android TV, Tubi, Xumo, Samsung und LG Smart TV.

Frederator Network (www.channelfrederatornetwork.com) ist Inhaber und Betreiber des größten weltweit operierenden Animationsnetzwerks auf YouTube mit Kanälen, auf denen mehr als 3.000 exklusive Kreative und Influencer jeden Monat im Durchschnitt über eine Milliarde Aufrufe (Views) verbuchen können. Ameba (www.amebatv.com) ist ein Video-Streaming-Dienst für Kinder, der mit einem umfangreichen Angebot an interaktiven, unterhaltsamen und intelligenten Programmen aufwarten kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gnusbrands.com

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FSE: D0T)

mailto:invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

