BVB-Aktie legt nach gestrigem 10% Gap nochmals deutlich zu

Die Aktie des Dortmunder Fußballvereins setzt den starken Aufwärtstrend des vergangenen Handelstages weiter fort. Die mittlerweile über 20 Prozent im Plus notierende Aktie spiegelt die Hoffnung der Fans auf die Meisterschale wider - wie nachhaltig die Kurssprünge ausfallen wird sich am Samstag auf dem Spielfeld bzw. Montag an den Börsen zeigen.



Elf Jahre ist es her, dass die Borussia sich Meister nennen durfte. Die Chancen stehen jedoch außerordentlich gut, dass die Meisterschale dieses Jahr nach Dortmund wandert. Als bislang einziger Fußballbundesligist ging Borussia Dortmund am 31. Oktober 2000 an die Börse. Mittelmäßige Erfolge in der Bundesliga und große finanzielle Schwierigkeiten führten zu Kursverlusten von rund 92 Prozent im Tiefpunkt 2009. Mittlerweile hat sich die Aktie auf langfristiger Sicht wieder etwas erholt. Dazu tragen auch die hoch emotionalen Kurssprünge der letzten Tage bei. In der Hoffnung auf die Meisterschaft liegt der Anteilsschein nach den 16 Prozent Plus vom Montag heute mit plus 5,2 Prozent untertägig weit im Grün.









Vom Spielfeld an die Börse



