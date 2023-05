Der DAX befindet sich auch am heutigen Dienstag weiter auf dem Rückzug und notiert aktuell im Bereich von 16.160 Punkten, nachdem im Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung in den Vortagen noch 16.331 Punkte markiert wurden. Der DAX befindet sich aktuell in einer Korrektur im Aufwärtstrend und könnte noch den 10er-EMA im Tageschart anlaufen. Zudem ist das Gap der Vorwoche bei 15.992 Punkten weiterhin offen und könnte bei einem weiteren Rücklauf ebenfalls ...

