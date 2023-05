DJ Habeck will Ausbau von Windenergie an Land beschleunigen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Ausbau von Windkraftanlagen auf Land mithilfe von schnelleren Genehmigungen, einer kurzfristigen Mobilisierung von Flächen und das Repowering von bestehenden Anlagen beschleunigen. Für dieses Jahr hält Habeck eine Verdoppelung des Zubaus von Windanlagen an Land auf 4 Gigawatt für möglich. Längerfristig visiert die Regierung einen Zubau von jährlich 10 Gigawatt installierter Leistung an. Teil der von Habeck vorgestellten "Windenergie-an-Land-Strategie" ist außerdem, dass qualifizierte Fachkräfte gezielter gewonnen und der Transport von Windkraftanlagen beschleunigt werden sollen. Das erklärte Habeck im Anschluss an den 2. Wind-Gipfel in Berlin.

"Windenergie an Land ist ein Schlüssel für unsere Energieversorgung. Deshalb hat die Beschleunigung seit Beginn dieser Legislaturperiode Priorität", sagte Habeck nach einem Treffen mit Vertretern von Bund und Ländern, der Windenergiebrache sowie weiterer Stakeholder. Bei Zubau und Genehmigungen gebe es bereits positive Signale. Demnach wurde im vergangenen Jahr 30 Prozent netto mehr zugebaut als im Vorjahr. In diesem Jahr haben man bereits die Zuschlagsmengen bei den in EEG-Ausschreibungen der jeweiligen zwei Vorjahre erreicht, so der Minister. "Wir sehen also Dynamik. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus", sagte Habeck.

Forderung nach mehr Tempo beim Ausbau

Armin Willingmann, Energieminister aus Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Energieministerkonferenz, sagte nach dem Gipfel, dass personelle Ressourcen ein limitierender Faktor im Ausbau der Windenergieanlagen seien. Grundsätzlich gebe es eine "große Unterstützung" für die Strategie.

Die Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, erklärte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass das Tempo beim Ausbau der Windenergie zunehmen müsse. Aktuell würden 10 Windanlagen pro Woche gebaut. Das Tempo müsse aber auf 30 ansteigen. "Eine Ausweitung der zur Verfügung stehenden Flächen ist die Grundlage für einen zügigen Ausbau der Windenergie an Land", sagte Andreae. Daher wäre es dringend notwendig, das von der Bundesregierung festgelegte Ziel, 2 Prozent der Fläche der Bundesrepublik für Windenergie-Projekte auszuweisen, bereits bis Ende 2025 statt wie geplant erst 2032 planerisch umzusetzen.

Zentrale Vorhaben des Ministeriums

Die "Windenergie-an-Land-Strategie" des Ministeriums enthält drei zentrale Punkte. Das Ministerium setzt nach eigenen Angaben erstens auf Windenergie als Spitzentechnologie mit höchstem Standard und zweitens auf beste Rahmenbedingungen für Investitionssicherheit der Unternehmen und deren wirtschaftlichen Erfolg. Drittens setze man auf den positiven Willen aller beteiligten Akteure, die Energiewende zum Erfolg zu führen und alle Hemmnisse zu überwinden. Einige Maßnahmen der Strategie werden laut Ministerium bereits umgesetzt. Für andere sollen dieses Jahr noch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden.

