Paris (ots/PRNewswire) -Viva Technology, Europas größte Startup- und Tech-Veranstaltung findet vom 14. bis 17. Juni in Paris an der Porte de Versailles zum 7. Mal statt.BEWÄLTIGUNG DER GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN, DENEN MENSCHEN UND DIE ERDE GEGENÜBERSTEHENLaut einer aktuellen Studie, die von VivaTech in Zusammenarbeit mit Harris Interactive Toluna im April 2023 durchgeführt wurde:- Betrachten 68 % der Europäer Start-ups als vertrauenswürdig bei der Bewältigung großer Umweltprobleme.- Sind 70 % der Europäer der Meinung, dass FemTech zu mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen beitragen wird, indem es Technologien entwickelt, die helfen, die Lücke in der Gesellschaft zu schließen.- Sind 66 % der Europäer der Meinung, dass KI keine negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird und betonen die Chancen, die große technologische Innovationen bieten, anstatt sie als Bedrohung zu betrachten.THEMEN ZUR BEWÄLTIGUNG GESELLSCHAFTLICHER HERAUSFORDERUNGENVivaTech setzt sich für Initiativen ein, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, und spielt damit eine einzigartige Rolle im europäischen und globalen Technologie-Ökosystem. Einmal mehr bringt VivaTech die hellsten Köpfe der Technologiebranche zusammen, um ihre Zukunftsvisionen zu den führenden Themen und Trends unserer Zeit zu teilen.TECH TO WATCH - Künstliche Intelligenz (KI)TECH FOR GOOD - (ENERGIE/KLIMA-TECHNOLOGIE)INKLUSION UND VIELFALT (einschließlich FEMTECH)ZUKUNFT DES SPORTSTREFFEN DER KLÜGSTEN KÖPFE DES TECH-ÖKOSYSTEMSAn vier Tagen werden die größten Vordenker, Tech-Visionäre, Staatsoberhäupter und Ikonen der Branche ihre Erkenntnisse austauschen und über die wichtigsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen diskutieren. VivaTech sucht nach bahnbrechenden Technologien und den vielversprechendsten Start-ups und fungiert dabei als Beschleuniger für Unternehmen und Innovationen.TREFFEN SIE DIE KLÜGSTEN KÖPFE DER TECH-BRANCHEBob Metcalfe (Turing Award 2022, Erfinder des Ethernets)Yann Lecun (Leitender Wissenschaftler AI Meta)Hans Vestberg (CEO Verizon)Jonas Prising (Präsident und CEO ManpowerGroup)Ana Paula de Jesus Assis (Generaldirektorin EMEA IBM)Alexandre Bompard (CEO Carrefour)Dava Newman (Direktorin MIT Media Lab)Cyril Chiche (Mitbegründer und CEO von LYDIA)Thomas Dohmke (CEO Github)Aude Guo (Innovafeed)BEDEUTENDE INSTITUTIONELLE GÄSTELee Young (Minister für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups in Südkorea)Tony Elumelu (Vorsitzender von Heirs Holdings, TransCorp PLC, Gründer der Tony Elumelu Foundation)Larry Summers (ehemaliger Finanzminister unter Präsident Bill Clinton)VORREITER IN DER SPORTINDUSTRIEBlaise Matuidi (Internationaler Fußballspieler und Gründer von Origins)Jo-Wilfried Tsonga (Tennisspieler, ehemalige Nummer 5 der Welt)Nicolas Maurer (CEO Team Vitality)Um sich zu akkreditieren, klicken Sie bitte hier (https://subscribe.vivatechnology.com/media)*Quelle: Harris interactive Toluna: Online-Studie, die zwischen dem 19. und 24. April 2023 durchgeführt wurde. Umfrage von 3.129 Europäern, bestehend aus 3 repräsentativen Umfragen der nationalen Bevölkerung im Alter von 18 Jahren oder älter in den folgenden Ländern: Frankreich (1.029 Personen), Deutschland (1.035 Personen) und Vereinigtes Königreich (1.065 Personen). Die Repräsentativität wird durch die Quotenmethode und eine Anpassung der folgenden Variablen gewährleistet: Geschlecht, Alter, Beschäftigung und Region des Wohnsitzes der Befragten in jedem Land.Kontakt :E-Mail: lroos@vivatechnology.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2036538/VIVA_TECHNOLOGY__2023_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vivatech-2023---ein-programm-um-bedenken-der-europaer-gegenuber-neuen-technologien-rechnung-zu-tragen-301832161.htmlPressekontakt:+33 6 11 31 76 01 Webseite: vivatechnology.comOriginal-Content von: Viva Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128000/5515856