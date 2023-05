Zur Weiterentwicklung der Unternehmensmission und zur Unterstützung des Kundenerfolgs ausgewählt

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes, international tätiges Unternehmen für klinische Forschung (Clinical Research Organization, CRO) und Beratungsunternehmen für regulatorische Themen, teilte heute mit, drei erfahrene Führungskräfte in das Führungsteam von Veristat zu berufen. Die Ernennungen spiegeln das schnelle globale Wachstum von Veristat wider, das Auftraggeber bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Tätigkeit in komplexen und stark regulierten klinischen Umgebungen unterstützt

Elizabeth R. Madichie, Ph.D. verstärkt Veristat als Executive Vice President of Global Regulatory Affairs und verantwortet alle Aspekte im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung der globalen regulatorischen Dienstleistungen von Veristat. Elizabeth bringt über 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in Pharma-, Biotech- und CRO-Organisationen mit, in denen sie strategische Prioritäten gesetzt und Best Practices in den Bereichen Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz, medizinische Informationen, Marktzugang und Produktentwicklung in verschiedenen Therapiebereichen etabliert hat. Elizabeth ist Expertin für das regulatorische und kommerzielle Umfeld und den rechtlichen Rahmen für Biopharmazeutika weltweit und konnte daher die Entwicklung und Vermarktung neuer und etablierter Produkte und Dienstleistungen in über 160 Ländern ermöglichen. Derzeit fungiert sie als Past-President und Vorstandsmitglied von The Organization of Professionals in Regulatory Affairs (TOPRA).

Natalia Grassis wurde als Executive Vice President of Global Clinical Operations and Delivery eingestellt, um den gesamten Betrieb der klinischen Studien von Veristat zu betreuen. Natalia ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Führungspositionen bei globalen Organisationen für klinische Forschung und Biotech-Unternehmen. Sie bringt zudem fundierte Kenntnisse über alle Phasen der klinischen Entwicklung in einer Reihe von therapeutischen Kategorien mit, darunter Infektionskrankheiten (COVID), Gentherapie, seltene Krankheiten, Onkologie und ZNS. Ihre langjährige Erfahrung in der Durchführung innovativer Initiativen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und dem Vorantreiben der Spitzenforschung mit patientenzentrierten virtuellen klinischen Studien hat zu einer Beschleunigung der Arzneimittelentwicklungszeiten für Kunden geführt.

Nan Shao, Ph.D., wurde zum Executive Vice President of Global Operations ernannt und wird die Organisation klinischer Studiendaten, Analytik und Berichterstattung in allen Regionen leiten und beaufsichtigen. Nan ist eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit, Expertin für klinische Forschung und Statistikerin mit 20 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie sowie zehn Jahren Erfahrung in der Leitung globaler biometrischer Operationen und strategischer Abteilungen. Sie bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen analytische Strategie, Biostatistik, statistische Programmierung, Datenmanagement, Pharmakokinetik und Datenstandards mit. Sie ist äußerst versiert auf dem Gebiet des Lebenszyklus der klinischen Entwicklung in einer Reihe von Therapiegebieten und arbeitet eng mit ihren Kunden zusammen, um deren operative und unternehmerische Ziele zu erreichen.

"Unsere neuen Führungskräfte bringen eine Fülle von Talenten und einen enormen Erfahrungsschatz mit zu Veristat. Ich bin stolz darauf, sie in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen, um mit ihnen unsere Mission zu verwirklichen, unseren Kunden weltweit die bestmögliche klinische Entwicklung und regulatorische Dienstleistungen zu bieten", so Patrick Flanagan, Chief Executive Officer von Veristat. "Elizabeth, Natalia und Nan verfügen alle über langjährige taktische Erfahrung und eine ausgeprägte Fähigkeit, globale Teams zu entwickeln und zu leiten, die für unsere Kunden herausragende Ergebnisse erzielen. Ich freue mich darauf, wie unsere Kunden ihre klinischen und regulatorischen Meilensteine vorantreiben und von ihren aufmerksamen Beobachtungen und Erkenntnissen profitieren werden."

Über Veristat

Veristat, ein wissenschaftlich ausgerichtetes, weltweit tätiges Unternehmen für klinische Forschung (Clinical Research Organization, CRO), unterstützt Auftraggeber bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der schnelleren Entwicklung von Therapien durch die klinische Entwicklung bis zur Zulassung und Vermarktung verbunden sind. Mit über 29 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien verfügt Veristat über die erforderlichen Kompetenzen, um jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Medikamente hat zu Erfolgen beim Umgang mit Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Wir wenden dieses grundlegende Wissen jeden Tag an, um die klinischen, regulatorischen, statistischen, datenbezogenen oder operativen Herausforderungen sowohl einfacher als auch komplexester klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten.

