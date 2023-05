München (ots) -Das deutsche Ziel WM-Viertelfinale ist erreicht. Mit 5:0 besiegt Deutschland die bereits ausgeschiedenen Franzosen, der 4. Sieg im 7. WM-Spiel. Ein selbstbewusster, konzentrierter Erfolg, obwohl einiges auf dem Spiel stand, findet Bundestrainer Harold Kreis: "Die Mannschaft ist auch in den 3 Spielen davor sehr, sehr gut mit dem Druck umgegangen. Es war eigentlich immer ein Spiel 7. Heute war ein weiteres Spiel 7 für uns." Die deutsche Auswahl spielt im Viertelfinale am Donnerstag gegen die Schweiz, souveräner Erster der Gruppe B. Gegen den Erzrivalen Schweiz haben die Deutschen auch positive Viertelfinal-Erfahrung: 2021 gab's einen Krimi-Sieg, mit einem entscheidenden Penalty von Marcel Noebels. "Da kommen viele Emotionen hoch, eines meiner Highlights in meiner Karriere bis jetzt. Auf der anderen Seite - ich lebe ungern in der Vergangenheit." Noebels sagt über das nächste Duell gegen die Schweiz: "Wir sind nicht satt, wir wollen noch einiges mehr. Was gibt's Geileres als gegen die Schweiz zu spielen. Ich habe auf jeden Fall megabock, ich könnte schon jetzt spielen." Harold Kreis wird als Bundestrainer nicht viel Motivationsarbeit leisten müssen: "Da geht es darum, Spaß zu haben am Hockey und ja, zu kämpfen, mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen." Überhaupt ist die Vorfreude im deutschen Tema schon jetzt auszumachen. Maxi Kastner, der sein 1. WM-Tor erzielte, fasst das neue deutsche Selbstbewusstsein so zusammen: "Ich glaube, dass wir richtig unangenehm für die Schweizer werden können. Ich glaube, dass die auch wissen, dass wir unangenehm sein können."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des WM-Spiels Deutschland gegen Frankreich - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Im Viertelfinale trifft Deutschland nun auf die Schweiz. Am Donnerstag, 25. Mai, starten die Viertelfinals - 8 Stunden live in der Konferenz und als Einzelspiel nur bei MagentaSport. Der Spielplan wird heute Abend final festgelegt. MagentaSport zeigt ab Donnerstag alle Entscheidungen live.Deutschland - Frankreich 5:0Gute konzentrierte Leistung beim deutschen Sieg gegen offensiv harmlose Franzosen, einzig die Chancenauswertung war aus deutscher Sicht noch unbefriedigend. Deutschland somit sicherer Vierter in Gruppe A, am Donnerstag geht es gegen die Schweiz - da werden viele Erinnerungen wach.Harold Kreis, ein zufriedener Bundestrainer: "Die Mannschaft ist mit viel Selbstvertrauen, ohne Überheblichkeit, in das Spiel gegangen...Die Mannschaft ist auch in den 3 Spielen davor sehr, sehr gut mit dem Druck umgegangen. Es war eigentlich immer ein Spiel 7. Heute war ein weiteres Spiel 7 für uns."Zum Gegner Schweiz sagt der Bundestrainer: "Es ist immer eine Rivalität gegen die Schweiz, für uns, auch für die. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Sie haben auch eine sehr gute und spielen auch eine sehr, sehr gute Vorrunde. Aber wenn die vorbei ist, dann fangen aller wieder bei null an. Wir wissen, dass wir auch gegen die kompakt, diszipliniert und eben unsere Stärken ausspielen müssen."Ob Kreis sein Team motivieren muss: "Ein paar Kleinigkeiten, aber da muss man nicht viel machen. Da geht es darum, Spaß zu haben am Hockey und ja, zu kämpfen, mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0dLZ2JucDlNcndQb0FqaWtrb1prVDVUWmNRSllCUlNMSnZXMS9RZmlYUT0=Marcel Noebels über den Ruckelstart in die WM und den darauffolgenden 4 Siegen: "Es war für eine junge Mannschaft nicht so einfach zu verstehen 3 Spiele in Folge zu verlieren. Für den einen oder anderen, der seine 1. WM spielt, ist das nicht ganz so einfach zu verarbeiten. Gerade aus den Spielen gegen die großen Mannschaften, wo wir keinen Punkt gemacht haben, haben wir positive Sache mitgenommen. Wir wussten, was wir gutgemacht haben. Aber da waren auch Sachen dabei, warum wir verloren haben. Wir haben uns in den letzten 4 Spielen sehr, sehr gut gefangen, haben eine Balance gefunden. Das ist eine Mannschaft, die weiß, zum richtigen Zeitpunkt zu agieren. Es macht unheimlich viel Spaß...Wir sind nicht satt, wir wollen noch einiges mehr. Donnerstag beginnt der Kampf."Vor 2 Jahren verwandelte Marcel Noebels den entscheidenden Penalty zum Sieg über die Schweizer: "Da kommen viele Emotionen hoch, eines meiner Highlights in meiner Karriere bis jetzt. Auf der anderen Seite - ich lebe ungern in der Vergangenheit."Noebels lebt also im Hier und jetzt, so denkt er über das Duelle gegen die Schweiz: "Was gibt's Geileres als gegen die Schweiz zu spielen. Ich habe auf jeden Fall megabock, ich könnte schon jetzt spielen...Freuen werden sich die Schweizer auch nicht, dass sie gegen uns spielen müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir einen gesunden Respekt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2tybWdja0J6aXpEQlVWcHhZck9TTG5YNEwrWlNPNHpBTW93N3ZnaFVkcz0=Maxi Kastner, traf erstmals bei einer WM: "Wir wollten einfach so spielen wie in den Spielen davor. Ich glaube, wir haben ein sehr kompaktes Spiel gemacht und deswegen haben wir auch verdient gewonnen."Zu seinem 1. WM-Treffer: "Ich bin einfach nur froh, dass er jetzt endlich mal reingegangen ist. Ich habe genügend Chancen gehabt, jetzt oder die Spiele davor schon und hoffe, dass der Knoten geplatzt ist. Und von mir aus kann es jetzt weitergehen."Kastners Ausblick auf die Schweiz: "Das nächste Derby für uns. Ich glaube, dass wir richtig unangenehm für die Schweizer werden können. Ich glaube, dass die auch wissen, dass wir unangenehm sein können."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFljU3dnVk9DaHhFTlB0UlBWVTljV28zd0F6Ti9PNU1jSzhnSjJBUTlKTT0=Leon Gawanke: "Man hat von der 1. Minute an gesehen, dass wir bereit waren, dass wir im System konzentriert über 60 Minuten gespielt haben. Da gibt es nicht wirklich was zu meckern."Gawanke über das Duell gegen die Schweiz: "Es ist egal, wer da steht oder nicht. Wir werden kämpfen, wir werden alles geben. Wir haben im Turnier gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften gut aussehen. Und hoffentlich schaffen wir es dann jetzt auch mal einen Sieg gegen eine Top-Mannschaft."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjNqQ2tHSktHeEJnQ24zNFhQZnNuekNUcUkvSG9xSlFyUjJ2SWtXTUYzdz0=Immer wieder und wieder, täglich: So trainiert Nico Sturm BullysNeben vielen Talenten ist Nico Sturm vor allem Spezialist für Bullys - die trainiert er täglich beim Training. Neben seinem einstündigen Fitness-Programm, dass er täglich abreißt. Die Übung geht so: Schläger verkehrt herum nehmen und dann den Puck treffen. Klingt einfach und kann gern Zuhause mal ausprobiert werden.Siehe Link: https://cloud.thinxpool.de/s/M9cn4gtCX9C3jFFDie Eishockey-WM live bei MagentaSport25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale27. Mai: Halbfinalspiele28. Mai: Spiel um Platz drei und FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5515872