Der DAX hat am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch bei 16.331 Punkten markiert. Und das ist erst der Anfang, sagt Thomas Gebert. Der Börsenexperte geht davon aus, dass der deutsche Leitindex noch in diesem Jahr die 20.000-Punkte-Marke knackt. Im Interview spricht er darüber, was den DAX derzeit antreibt. Dabei skizziert Gebert auch aktuelle Unsicherheitsfaktoren wie den US-Schuldenstreit. Warum die diversen Risiken den deutschen Leitindex nicht ausbremsen und welche Aktien jetzt potenzielle Gewinnbringer sind, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.