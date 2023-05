© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Die Kurse von Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon verbuchten seit Jahresbeginn zwischen 34 und 42 Prozent Plus. Dennoch könnte der Ausruf 'Tech is back' verfrüht sein. Setzt sich der Trend fort?

Big Tech blickt auf einen guten Jahresstart zurück: Während der S&P 500 seit Jahresbeginn 9 Prozent Plus verbuchte, stieg die US-Tech-Börse Nasdaq in der gleichen Zeit um 26 Prozent. Die Kurse der Big Four - Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon - kletterten für sich allein um 34 bis 42 Prozent nach oben. Die DZ Bank rief kürzlich "Tech is back" aus, wie das Handelsblatt berichtete. Ob sich der Trend auch in Zukunft fortsetzen wird, ist aber zumindest fraglich.

Grund für die jüngste Rallye war zum einen die Erwartung einer Zinswende. Tech-Aktien gelten generell als konjunktur- und zinssensibel: Steigende Zinsen verteuern die Finanzierungskosten der wachstumsgetriebenen Branche. Nun, da die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus verlangsamte, preisen die Märkte bereits eine Zinswende ein und auch Tech-Titel erholten sich zuletzt.

Außerdem hatte sich besonders Big Tech während der Corona-Pandemie bewährt. Die Titel kamen ohne große Abschläge durch die Krise, weshalb die US-Bank JP Morgan die eigentlich als konjunktursensibel geltende Gruppe zuletzt sogar als "sicherer Hafen" bezeichnete.

Und eine weitere Entwicklung trieb die Kurse der Tech-Giganten: Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Der Softwarekonzern Microsoft ist milliardenschwer am Chat-GPT-Entwickler Open AI beteiligt, Google bringt den Konkurrenz-Chatbot Bard auf den Markt und Amazon verkündet, eine KI-Beratung aufzubauen - all das beflügelte Kursphantasien der Anleger.

Kritiker sehen aber auch Gefahren in der jüngsten Kursrallye. Die Erwartung einer Zinswende könnte verfrüht sein, sie passt nicht zu den Konjunkturerwartungen der Ökonomen. Die Bank of America prognostiziert zudem eine "kleine KI-Blase", wie das Handelsblatt berichtet. Und: Insbesondere Big Tech ist jetzt recht hoch bewertet.

Das zeigt auch ein Blick auf die Kennzahlen: Apple verbuchte seit dem Jahreswechsel rund 34 Prozent Plus und notiert derzeit bei 174,70 US-Dollar, womit sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 (2023e) ergibt. Ähnlich teuer ist Microsoft mit einem Kurs von 322,16 US-Dollar (+34 Prozent) und einem KGV von 32 (2023e). Im Gegensatz dazu ist Alphabet mit 125,04 US-Dollar (+42 Prozent) und einem KGV von 23 (2023e) günstig bewertet. Amazon ist mit einem Kurs von 115,13 US-Dollar (+37 Prozent) und einem KGV von 75 (2023e) der teuerste Titel unter den Big Four.

Autor: (sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion