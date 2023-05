Mainz (ots) -Ab Freitag, 30. Juni 2023, für drei Monate in der ARD Mediathek und TV-Premiere am 2. Juli 2023 um 23:35 Uhr im ErstenIn seinem Spielfilmdebüt erzählt Drehbuchautor und Regisseur André Szardenings über die ungesund-symbiotische Beziehung zwischen einer jungen Mutter und ihrem 21-jährigen Sohn, die zu zerreißen droht, als eine Frau in deren beider Leben tritt. BULLDOG wurde für den First Steps Award 2021 in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert und feierte seine Welturaufführung auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2022.Zum Inhalt: Seitdem der 21-jährige Bruno (Julius Nitschkoff) denken kann, gibt es nur ihn und die bedingungslose Liebe seiner 15 Jahre älteren Mutter Toni (Lana Cooper). Nichts Anderes scheint im chaotischen Leben der beiden Platz zu finden. Erst als Hannah (Karin Hanczewski), die neue Partnerin von Toni, in den gemeinsamen Bungalow in Spanien zieht, droht Bruno die identitätsstiftende Liebe seiner Mutter zu verlieren. Verdrängt aus dem gemeinsamen Bett, muss Bruno erkennen, dass sein bisheriges Verantwortungsgefühl für Toni eine größere Last für ihn ist als gedacht. Vor der Wahl zwischen seinem eigenen Leben und der erdrückenden Beziehung zu seiner Mutter stehend, realisiert Bruno, dass dies seine erste eigene Entscheidung sein wird.Drehbuch und Regie: André Szardenings: ifs internationale filmschule köln & André Szardenings; in Koproduktion mit Bayerischer Rundfunk, in Zusammenarbeit mit kalekone film; Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR); Förderer: Film- und Medienstiftung NRWIm Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalist:innen "Bulldog" (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.Fotos über www.br-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD ProgrammdirektionPresse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5515914