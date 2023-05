Das Management-Team von Fortress wird eine bedeutende Eigenkapitalposition übernehmen

Die Fortress Investment Group ("Fortress") und die Mubadala Investment Company, über deren Tochterunternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung, Mubadala Capital ("Mubadala Capital"), gaben heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung über den Erwerb von 90,01 des Aktienkapitals von Fortress bekannt, das derzeit von der SoftBank Group Corp. ("SoftBank") gehalten wird, die seit 2017 Eigentümer von Fortress ist. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Management von Fortress voraussichtlich eine Beteiligung von 30 an dem Unternehmen halten und Eigenkapitalinstrumente besitzen, durch die das Management von Fortress eine Mehrheit der Sitze im Vorstand ernennen kann. Mubadala Capital (das derzeit über seine Private Equity Funds II und III einen Anteil von 9,99 an Fortress hält) wird 70 der Fortress-Aktien halten.

Nach Abschluss der Transaktion wird Fortress weiter als unabhängiger Investmentmanager unter der Marke Fortress agieren und volle Autonomie über Investitionsprozesse und Entscheidungsfindung, Personal und operative Abläufe haben. Drew McKnight und Joshua Pack werden zu Co-CEOs von Fortress bestellt und Pete Briger wird zum Chairman ernannt. Der CEO und Managing Director von Mubadala Capital, Hani Barhoush, der dem Board von Fortress bereits seit 2019 angehört, wird auch weiterhin Mitglied des Boards sein.

Dean Dakolias wird weiterhin seine Funktion als Managing Partner und Tom Pulley seine Funktion als CEO des globalen Fortress Real Estate-Geschäfts ausüben. Jack Neumark wurde zum Managing Partner ernannt und wird auch in Zukunft den Bereich Legal Assets leiten sowie den Bereich Specialty Finance mitverantworten, während Marc Furstein seine Tätigkeit als President beibehalten wird. Die Fortress-Mitbegründer Wes Edens und Randy Nardone werden auch künftig das PCV-Geschäft und die verbleibenden PE-Investitionen, einschließlich Brightline, leiten.

Fortress wird unter der neuen gemeinsamen Eigentümerstruktur durch die Etablierung im Bereich der alternativen Anlagen, insbesondere im Kredit- und Immobilienbereich, auf öffentlichen und privaten Märkten, wo das Unternehmen derzeit 46 Mrd. an Vermögenswerten für mehr als 1.900 institutionelle Anleger und Privatkunden verwaltet, voraussichtlich einen erheblichen Wert für seine Stakeholder erwirtschaften. Fortress wird aller Voraussicht nach von Mubadala Capitals globalem Netzwerk und seinem breiten Portfolio an diversifizierten Vermögenswerten sowie von seinem Zugang zu eigenen Investitionsmöglichkeiten profitieren, die das Wachstum und die Expansion des Unternehmens unterstützen werden.

Pete Briger, Drew McKnight und Joshua Pack von Fortress erklärten in einem gemeinsamen Statement: "Wir freuen uns sehr darüber, unsere Beziehung zu Mubadala zu vertiefen und mit einem der weltweit führenden Investoren eine Partnerschaft bei einer Transaktion einzugehen, die unserem Unternehmen, unseren Mitarbeitern und den von uns betreuten Kunden langfristig erhebliche Vorteile bringen wird. Wir arbeiten schon seit Jahren eng mit Mubadala zusammen und schätzen ihren guten Blick für Investitionen und ihre Disziplin sehr. Wir verstehen die weitere Investition von Mubadala als eine Anerkennung des Geschäftsmodells und des Investmentansatzes, den wir seit mehr als 20 Jahren verfolgen. In einer Zeit, in der die Marktdynamik mehr denn je unserer Erfahrung und Expertise entgegenkommt, blicken wir mit großer Zuversicht in die Zukunft von Fortress."

Hani Barhoush, CEO und Managing Director von Mubadala Capital, sagte: "Fortress ist ein Weltmarktführer im Bereich Investmentmanagement, der seinen Anlegern über alle Konjunkturzyklen hinweg nachweislich überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen beschert hat. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat das Unternehmen ein unglaubliches Franchise aufgebaut und sich als erstklassiger Kredit- und Asset-Investor etabliert, während es gleichzeitig seine Anlagestrategien über eine Vielzahl von Anlageklassen hinweg ausgebaut hat. Wir pflegen bereits eine enge Beziehung zu dem exzellenten Management-Team von Fortress und freuen uns darauf, die Beziehung in den kommenden Jahren auf Basis einer engen Abstimmung unserer Visionen weiter zu vertiefen und unseren Investoren einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich aller regulatorischen Genehmigungen.

Ardea Partners war als Finanzberater beteiligt und Shearman Sterling fungierte als Rechtsberater für Mubadala.

Goldman, Sachs Co. LLC agierte als Finanzberater und Kirkland Ellis fungierte als Rechtsberater des Senior Managements von Fortress bei dieser Transaktion. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP vertraten Fortress bei der Transaktion.

The Raine Group war exklusiver Finanzberater und Morrison Foerster beriet SoftBank in Rechtsfragen.

Über die Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLCist ein führender, stark diversifizierter globaler Investmentmanager. Fortress wurde 1998 gegründet und verwaltet mit Stand vom 31. Dezember 2022 ein Vermögen von 45,8 Mrd. für mehr als 1.900 institutionelle Kunden und Privatanleger weltweit mit einer Reihe von Anlagestrategien in den Bereichen Kredite und Immobilien, Private Equity und Permanent Capital.

Über Mubadala Capital

Mubadala Capital ist die Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung der Mubadala Investment Company, einem führenden globalen staatlichen Investor mit Hauptsitz in Abu Dhabi. Neben der Verwaltung der eigenen bilanziellen Investitionen verwaltet Mubadala Capital im Auftrag institutioneller Anleger insgesamt etwa 20 Mrd. in seinen eigenen bilanziellen Investitionen und in Kapitalvehikeln Dritter, darunter vier Private-Equity-Fonds, drei Early-Stage-Venture-Fonds und zwei Fonds in Brasilien, die sich auf Investitionen in besondere Situationen konzentrieren.

