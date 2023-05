NVIDIA: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird NVIDIA die Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlichen?

NVIDIA wird am Mittwoch, den 24. Mai, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von NVIDIA

Es wird erwartet, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 21,5 % auf 6,5 Mrd. USD und das bereinigte Ergebnis je Aktie um 32,5 % auf 0,92 USD sinken wird.

Vorschau zu den Quartalszahlen von NVIDIA

NVIDIA war in diesem Jahr der beste Performer im Nasdaq 100 und im S&P 500, nachdem es seinen Wert mehr als verdoppelt hatte, seine Konkurrenten deutlich übertraf und nun mit einem enormen Aufschlag gegenüber seinen Rivalen gehandelt wird. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 61,0x - mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt! Diese herausragende Leistung wurde erzielt, obwohl Umsatz und Gewinn weiterhin rückläufig sind. Der Umsatz wird voraussichtlich das dritte Quartal in Folge sinken, während die Gewinne das vierte Quartal in Folge zurückgehen werden, was auf die nachlassende Nachfrage in der Spielebranche und anderen Märkten sowie das langsamere Wachstum im Kerngeschäft mit Rechenzentren zurückzuführen ist.Der Anstieg der NVIDIA-Aktien in diesem Jahr spiegelt die Tatsache wider, dass die Märkte auf eine Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesetzt haben. Die Wall Street geht davon aus, dass sowohl die Umsätze als auch die Gewinne im laufenden Quartal wieder wachsen werden, was den Ausblick unter Druck setzen wird, um den Aufschwung am Leben zu erhalten. Vor diesem Hintergrund erwarten die Analysten, dass NVIDIA im zweiten Quartal einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar erzielen wird.Die Anleger hoffen, dass der Rückgang, den wir im vergangenen Jahr auf dem Spielemarkt erlebt haben, als sich der Nachfrageboom während der Pandemie abschwächte und der Markt mit Chips überversorgt war, nachlässt, bevor er in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wieder wächst. Kommentare von Wettbewerbern wie AMD und Intel deuten darauf hin, dass die Erholung auf Kurs bleibt.Das Rechenzentrumssegment wird jedoch am stärksten beobachtet werden. Die Märkte werden hoffen, dass die Einführung des H100 im letzten Jahr dem Bereich zu weiterem Wachstum verhilft, und es ist der Bereich, der am meisten vom ausbrechenden Interesse an künstlicher Intelligenz profitieren wird.Ein beträchtlicher Teil des Wertzuwachses der Marktkapitalisierung von NVIDIA in diesem Jahr ist auf die große Begeisterung über die Aussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen, wobei NVIDIA als einer der Hauptnutznießer gilt, da es die für die energieintensive Technologie erforderliche Rechenleistung bereitstellt. NVIDIA hat erklärt, dass es erwartet, im kommenden Jahr erhebliche Umsätze mit KI-Anwendungen zu erzielen, so dass die Anleger Beweise dafür sehen wollen, dass diese Technologie an Fahrt gewinnt.Die Bewertung von NVIDIA ist aufgebläht, und das legt die Messlatte für den Chiphersteller hoch, wenn er eine Umkehrung der Rallye verhindern will. Jedes Signal, dass sich die Kernmärkte des Unternehmens langsamer erholen werden, oder ein Versäumnis zu zeigen, dass die KI anfängt, ein Game-Changer zu sein, würde von den Märkten nicht gut aufgenommen werden.

Wie geht es mit der NVIDIA Aktie weiter?

Die NVIDIA-Aktie erreichte letzte Woche den höchsten Stand seit Ende 2021, bevor sie am Freitag an Boden verlor. Gestern folgte die Aktie anderen Chipherstellern nach unten, da die Märkte auf die Nachricht reagierten, dass ein anderer Halbleiterwert, Micron Technology, der Speicherchips herstellt, aus Gründen der nationalen Sicherheit von der Lieferung von Ausrüstung für wichtige Infrastrukturprojekte in China ausgeschlossen wurde.Positiv zu vermerken ist, dass alle drei gleitenden Durchschnitte nach oben tendieren und der Aktienkurs einem Aufwärtstrend folgt, der Anfang 2023 begann. Die nächsten Ziele auf der Oberseite bestehen darin, die Höchststände der letzten Woche bei 316,80 $ zurückzuerobern, bevor der Kurs in Richtung 323 $ und dann 334 $ klettern kann, bevor die Allzeithochs aus dem November 2021 wieder ins Visier genommen werden.Die unterstützende Trendlinie bleibt intakt, selbst wenn die Aktie in Richtung 292 $ abrutscht, was dem Widerstand entspricht, den wir in der ersten Maihälfte gesehen haben, wobei der gleitende 50-Tage-Durchschnitt eine potentielle Unterstützung darstellen sollte.

Quelle: Freestoxx Webtrader

