Neue und bestehende Kunden können ab sofort Jet ConneX-Tarife wählen, die den Goldstandard für Konnektivität neu definieren und selbst die datenhungrigsten Passagiere über Jahre hinweg zufriedenstellen

Inmarsat hat das nächste Kapitel seiner marktführenden Inflight-Breitbandlösung Jet ConneX (JX) angekündigt. Mit einer neuen Reihe von Serviceplänen soll der Goldstandard für Konnektivität in der Geschäftsluftfahrt neu definiert werden, damit selbst die datenhungrigsten Nutzer über Jahre hinaus zufriedengestellt sind.

Im Rahmen des JX-Evolution-Programms von Inmarsat sind diese neuen Servicepläne ab heute für neue und existierende Kunden erhältlich. Sie markieren einen Leistungssprung, der durch garantierte Geschwindigkeiten und die für Inmarsat charakteristische konsistente Kundenerfahrung gestützt wird.

Die neuen Servicepläne bieten eine verbesserte Leistung unter Verwendung des bestehenden, äußerst erfolgreichen JetWave-Terminals des Inmarsat-Partners Honeywell und werden auch mit drei kommenden Terminals der nächsten Generation kompatibel sein, entwickelt von Satcom Direct, Orbit und Honeywell. Das Ka-Band-System Plane Simple von Satcom Direct befindet sich in der Phase der Flugerprobung und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen.

Alle drei Terminals der nächsten Generation nutzen innovative Technologien und leichtgewichtige Konstruktionen, um die Leistung zu optimieren, die Kosten zu senken und die Installation und Wartung zu vereinfachen. Dank ihrer kompakten Größe und ihres geringeren Gewichts eignen sie sich für verschiedene Typen von Geschäftsflugzeugen und eröffnen somit neue Möglichkeiten auf dem schnell wachsenden Markt für Super-Midsize-Flugzeuge, der in vielen Bereichen die gleichen Konnektivitätsanforderungen stellt wie der Markt für Großflugzeuge.

Jet ConneX-Kunden werden zudem von sieben weiteren Inmarsat-Satelliten profitieren, die bis 2025 in Betrieb gehen, wodurch sich die Flotte des Ka-Band-Netzes auf 12 erhöht. Dazu gehören zwei Inmarsat-6-Satelliten, die beide bereits gestartet sind, sowie zwei Nutzlasten in einer hochelliptischen Umlaufbahn, die den weltweit einzigen kommerziellen mobilen Breitbanddienst für Flüge in höheren Breitengraden und in der Arktis ermöglichen. Drei weitere Satelliten werden in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht, um die Geschwindigkeit, Kapazität und Ausfallsicherheit zu erhöhen.

Die Kombination aus Terminals der nächsten Generation und dem schnell wachsenden Satellitennetz von Inmarsat ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s für Top-Kunden, die ein "Office-in-the-Sky"-Erlebnis auf höchstem Niveau wünschen.

Die neuen Jet ConneX-Servicepläne sind über das weltweite Vertriebsnetz von Inmarsat für die Geschäftsluftfahrt erhältlich, das aus Satcom Direct, Collins Aerospace und Honeywell besteht.

Kai Tang, Head of Business Aviation bei Inmarsat, sagte: "Jet ConneX ist bekannt dafür, einen sehr hohen Servicestandard zu bieten, und diese neuen Pläne unterstreichen einmal mehr Inmarsats Bestreben, den Markterwartungen immer einen Schritt voraus zu sein. Dies gibt den Kunden die Gewissheit, dass unsere Konnektivität langfristig mit ihren Bedürfnissen Schritt halten wird. Da es sich hierbei um die ersten Pläne für den Einsatz unserer neuen Satelliten und Terminals handelt, bietet dies auch einen Ausblick auf künftige Möglichkeiten und die Gewissheit, dass die Investitionen der Kunden in unsere Technologie zukunftssicher sind."

"Die Servicepläne wurden speziell entwickelt, um auf der Grundlage einzigartiger Erkenntnisse über die Nutzung unseres Breitbanddienstes an Bord noch mehr Wert und Leistung zu bieten. Dieser Entwicklungsansatz ist einzigartig für Inmarsat und kann von anderen Marktteilnehmern nicht nachgeahmt werden. Einige Akteure neigen dazu, viel zu versprechen und wenig zu halten entweder von Anfang an oder wenn sich ihre Netze füllen und die Leistung nachlässt."

"Entscheidend ist, dass dies lediglich den nächsten Schritt für uns darstellt. Wir werden die Nutzung weiterhin bewerten und entsprechend anpassen, wobei noch flexiblere Optionen im Laufe des Jahres angekündigt werden."

Seit Aufnahme des kommerziellen Betriebs im November 2016 wurde Jet ConneX in mehr als 1.400 Geschäftsflugzeugen aktiviert und bietet das gleiche zuverlässige, konsistente und schnelle Breitband, das zuvor nur am Boden verfügbar war. Die Nutzung von Jet ConneX durch Passagiere ist seit der Pandemie auf ein Rekordniveau gestiegen. Dies ist ein Beleg für die schnell wachsenden Erwartungen der Passagiere, die alles von Videostreaming und Live-TV bis hin zu Telefonkonferenzen und anderen Geschäftsaktivitäten nutzen. Dank der überaus leistungsstarken Servicepläne von JX können die Passagiere jetzt noch mehr Geräte gleichzeitig verbinden und genießen ungehinderten Zugang zu extrem datenintensiven Anwendungen einschließlich High-Definition-Videokonferenzen ohne dabei Kompromisse bei bewährten Leistungsmerkmalen wie Konsistenz, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und nahtlose globale Verfügbarkeit einzugehen.

Laut der von Inmarsat in Zusammenarbeit mit Corporate Jet Investor (CJI) durchgeführten weltweiten Umfrage 2023 unter Fachleuten der geschäftlichen Luftfahrt sind 82 der Befragten der Meinung, dass sich die Konnektivität an Bord von einer Luxusoption für einige Wenige zu einer zentralen Anforderung für die Mehrheit der Passagiere entwickelt hat. Die diese Woche auf der European Business Aviation Convention Exhibition (EBACE) veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die drei wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Konnektivitätssystems in dieser Reihenfolge gleichbleibende Leistung, 100 %ige Streckenabdeckung und hohe Geschwindigkeit sind.

