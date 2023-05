Am 23. Mai 2023wurde die neue Mälzerei von Viking Malt in Lahti, Finnland, mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie offiziell eingeweiht.

The capacity of the new malting plant is about 85 000 t/y and it replaces the old plant in Lahti. The new plant enables production of base malts, a wide selection of specialty malts as well as Sprau, Viking Malt's malted faba bean innovation. (Photo: Business Wire)

Die neue Mälzerei mit einer Kapazität von ca. 85.000 Tonnen pro Jahr ersetzt die alte Anlage in Lahti. Die neue Anlage ermöglicht die Herstellung von Basismalzen, einer großen Auswahl an Spezialmalzen sowie Sprau, der Innovation von Viking Malt aus gemälzten Ackerbohnen. Darüber hinaus unterstützt die moderne Anlage die Nachhaltigkeitsstrategie von Viking Malt durch eine verbesserte Energieeffizienz und eine im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit optimierte Arbeitsumgebung.

"Der Bau dieser neuen Anlage war eine echte Teamleistung", erklärte CEO Kasper Madsen. "Dabei waren nicht nur die Ressourcen von Viking Malt, sondern auch eine Reihe von Lieferanten und die Unterstützung unserer Kunden maßgeblich. Die Durchführung eines derart komplexen Projekts in Zeiten, die von einer Pandemie und einem Krieg geprägt sind, erfordert starke und zuverlässige Partner."

Pär-Gustaf Relander, Eigentümer und Chairman of the Board von Viking Malt, wertet die Eröffnung eines neuen Werks in Lahti, Finnland, als bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Viking Malt und als Fortschritt in der langfristigen Strategie des Unternehmens, ein nachhaltiges Unternehmen für die kommenden Generationen aufzubauen.

Viking Malt vertreibt seine Produkte weltweit an die Brauerei-, Brennerei- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen, das auf eine lange Geschichte zurückblickt, befindet sich heute im Besitz von Polttimo, der 5.Generation derselben Familie, und Lantmännen. Polttimo feiert dieses Jahr sein 140-jähriges Bestehen. Im Laufe seiner Geschichte hat das Unternehmen dank seiner Anpassungsfähigkeit an Veränderungen im betrieblichen Umfeld und seiner starken Ausrichtung auf Qualität und Innovation überlebt und ist gewachsen.

Heute betreibt die Viking Malt Group Produktionsstätten in fünf Ländern: Finnland, Schweden, Dänemark, Litauen sowie zwei Werke in Polen. Die Produktionskapazität beträgt 610.000 Tonnen/Jahr und der Umsatz des Unternehmens liegt bei ca. 300 Millionen Euro. Viking Malt beschäftigt ca. 260 Mitarbeiter. Viking Malt ist die größte Mälzerei im Baltikum, die fünftgrößtein Europa und die neuntgrößteweltweit. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern von Spezialmalz auf dem Weltmarkt. Die Viking Malt Group ist im Besitz von Polttimo (62,5 %) und Svenska Lantmännen (37,5 %).

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie hier: www.vikingmalt.com.

