Xsolla Drops unterstützt Spieleentwickler bei der Erweiterung ihres Publikums und der Bindung bestehender Spieler, indem sie künftig mit Influencern zusammenarbeiten und exklusive Belohnungen im Spiel anbieten können

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigte heute die Markteinführung eines neuen Tools namens Xsolla Drops an, das die bestehende Xsolla-Lösung Partner Network ergänzen soll. Xsolla Partner Network ist eine effiziente Lösung für Spieleentwickler und -publisher, um leistungsbasierte Influencer- und Partnerprogramme zu erstellen und zu skalieren. Xsolla Drops bietet eine zusätzliche Marketing-Support-Ebene für Spieleentwickler, auf der diese die Nutzerakquisition steigern und Umsatzsteigerungen erzielen können, indem sie ihre digitalen Ressourcen wie virtuelle Währungen, Skins, NFTs, Gamekeys (Lizenzschlüssel), Premium-Abonnements und vieles mehr effizienter bewerben.

"Drops bietet Spieleentwicklern und -publishern die Möglichkeit, ihr Publikum auf einfache Weise aufbauen und belohnen", sagte Alexander Menshikov, Business Head bei Xsolla. "Wir unterstützen Spieleentwickler dabei, ihre Fans zu belohnen, neue Methoden der Nutzerakquise auszuloten und die langfristige Bindung an die aktuelle Spielerbasis zu stärken, indem wir exklusive Elemente und einzigartige Erlebnisse im Spiel anbieten. Mit Drops können Entwickler für bestimmte Zielgruppen spielspezifische Kampagnen erstellen, die auf einer benutzerdefinierten Landing-Page ein personalisiertes Erlebnis bieten, ohne dass Code benötigt wird."

Die Kosten für die Nutzerakquisition steigen, was die Budgets der Entwickler belastet, die sich Gedanken darüber machen müssen, welche Marketingkanäle am effektivsten sind. Drops geht dieses Problem mit einem mehrstufigen Kampagnenansatz an, indem es den Reiz des Entdeckens von Spielen an die Spieler zurückgibt, einen inhärenten Wert für die Entwickler schafft und die Markenbekanntheit eines Spiels insgesamt erhöht.

Dieses neue, umfassende Marketing-Tool löst die Herausforderung der steigenden Kosten für die Akquisition, Einbeziehung und Bindung von Spielern mit Marken-Websites und einer engen Zusammenarbeit mit Influencern, Künstlern, E-Sport-Pro-Gamern, Prominenten und renommierten Agenturen.

"Wir waren von den Ergebnissen unserer Drops-Kampagne mit Xsolla begeistert", sagte Scott Robinson, Eigentümer von SprintGP. "Der Onboarding-Prozess gestaltete sich ausgesprochen einfach und dauerte von Anfang bis Ende gerade einmal ein paar Stunden. Wir brauchten nur das Formular auszufüllen, die Ressourcen für das Game-Design hochzuladen und Anweisungen für die Einlösung der Belohnungen durch die Spieler zu geben. Xsolla übernahm den Rest, darunter auch die Entwicklung der Webseite und die Ausarbeitung des Marketingkonzepts. Wir haben unsere Nutzerbasis in weniger als 24 Stunden verdoppelt und konnten einen Anstieg des Website-Traffics um 300 verzeichnen. Wir können das Drops-Tool von Xsolla nur allen Spieleentwicklern empfehlen, die nach neuen Wegen suchen, um die Akquisition und Bindung von Benutzern voranzubringen."

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat das Unternehmen Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgt Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, um seine Partner dabei zu unterstützen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

