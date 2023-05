SAN JOSE, Kalifornien, May 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCIQ: ENMPY), ein führender Anbieter von Festkörper-Lithium-Mikrobatterien für eine neue Generation von Wearables, Hearables und IoT-Geräten, gab heute die zuverlässige Produktion von verpackten Festkörper-Lithium-Mikrobatterien mit hoher Leistung und verbesserten Fertigungsabläufen bekannt. Zusätzlich zu diesen Fortschritten hat Ensurge mit der Produktion von Mustern von mehrschichtigen Festkörper-Lithium-Mikrobatterien mit hoher Kapazität begonnen. Hierzu setzt das Unternehmen seine innovative und einzigartige Architektur von 10-Mikron-Edelstahlsubstraten ein. Das Erreichen dieser branchenweit ersten Meilensteine ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Serienfertigung der Festkörper-Mikrobatterieprodukte von Ensurge.



"Diese beiden Meilensteine sind für Ensurge zur Vorbereitung der Aufnahme der Serienproduktion dieser marktverändernden Festkörper-Lithium-Mikrobatterien von entscheidender Bedeutung. Unsere Batterien werden die Methoden zur Entwicklung von Produkten der nächsten Generation revolutionieren, um erweiterte Funktionen und höhere Leistungen zu ermöglichen", so Mark Newman, Ensurge Chief Executive Officer. "Die technischen und operativen Teams von Ensurge haben in den letzten sechs (6) Monaten herausragende Arbeit geleistet und phänomenale Fortschritte bei der Realisierung der weltweit ersten Mikrobatterien mit hoher Energiedichte und Kapazitäten im Bereich von 1 bis 100 Milliamperestunden (mAh) erzielt."

Die Festkörper-Lithium-Mikrobatterien von Ensurge erreichen eine volumetrische Energiedichte (VED) von 650 bis 750 Wattstunden pro Liter (Wh/l), d. h. das Dreifache von Lithium-Ionen-Mikrobatterien mit vergleichbarer Kapazität und das bis zu Zehnfache von Festkörper-Mikrobatterien von Mitbewerbern. Dieser VED-Durchbruch ermöglicht es bei Ensurge-Mikrobatterien, mehr Kapazität in einen kleinen Formfaktor zu packen, der sich zudem an die Form des Endprodukts anpassen lässt. Zusätzlich zu der höheren VED bieten diese Festkörper-Lithium-Mikrobatterien noch weitere Vorteile, z. B. das Aufladen auf 80 % der Batteriekapazität in 20 Minuten im Vergleich zu Li-Ionen-Mikrobatterien, die bis zu 2 Stunden zum Aufladen benötigen. Außerdem unterstützen die Mikrobatterien von Ensurge höhere Entladeimpulse von mindestens 5C, sodass sie für viele Chipsätze für die Drahtloskommunikation oder andere Strombelastungstransienten geeignet sind und insbesondere den Anforderungen der Benutzer von Hearables und Wearables für eine verbesserte Konnektivität gerecht werden. Die Möglichkeit, die Mikrobatterien mit einem Standard-SMT-Verfahren (Surface Mount Technology) zu montieren, senkt zudem die Produktionskosten und erhöht die Produktionsleistung.

Gleichzeitig bereitet Ensurge die Produktion einer kundenspezifischen Ausführung seiner Mikrobatterie vor, die das Unternehmen für einen Innovator auf dem digitalen Gesundheitsmarkt entwickelt hat. Dieser Kunde erteilte im Dezember 2022 einen Auftrag von 150.000 Einheiten des Produkts.

In den letzten 10 Monaten hat Ensurge stetige Fortschritte auf dem Weg zur Markteinführung seiner Mikrobatterie erzielt, einschließlich des Versands von Mustern von Einheitszellen sowie anschließend von Mustern verpackter Mikrobatterien an mehrere potenzielle Kunden und strategische Partner. In diesen Entwicklungsphasen hat das Unternehmen Schlüsselelemente seiner Festkörper-Lithium-Mikrobatterie-Chemie und -Verpackung validiert, die es Anbietern von Hearables und Wearables ermöglichen, Produkte mit Funktionen zu entwickeln, die mit alternativen Batterietechnologien nicht angeboten werden können.

Über Ensurge Micropower

Ensurge is Energizing Innovation - mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1 bis 100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-Sensorlösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen.

Diese Informationen sind Gegenstand der Offenlegungspflicht gemäß Abschnitt 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes.

