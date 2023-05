Auf Grundlage neuartiger proprietärer Bereitstellungstechnologien und einer integrierten multimodalen Gesamt-RNA-Plattform basierendes Unternehmen fördert Bereitstellung, Kodierung, Bearbeitung und Einbau von Erbinformationen, um Erkrankungen zu korrigieren

Finanzierung unter Leitung der Biotechnologie-Investoren MPM BioImpact und F2 Ventures

Biotechnololgie-Veteran Amit D. Munshi zum Chairman und Chief Executive Officer ernannt

Joint Venture mit Orna Therapeutics kombiniert grundlegende ReNAgade Bereitstellungstechnologie mit zirkulärer RNA

ReNAgade Therapeutics, ein Unternehmen zur Erschließung des grenzenlosen Potenzials von RNA-Medikamenten, um dadurch Erkrankungen zu korrigieren, gab heute den Abschluss einer 300-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde unter Leitung von MPM BioImpact und F2 Ventures bekannt.

ReNAgade erstellt eine umfassende und komplementäre Plattform, die ihre proprietären Bereitstellungstechnologien kombiniert, einschließlich neuartiger Lipidnanopartikel (LNPs) mit einer breiten Palette an Kodierungs-, Bearbeitungs- und Geneinbau-Tools im Gesamt-RNA-System. ReNAgade zielt darauf ab, die großen Beschränkungen von RNA-Therapeutika durch die Bereitstellung von RNA-Medikamenten für zuvor unzugängliche Gewebe und Zellen im Körper anzugehen, um den potenziell adressierbaren Krankheitsmarkt drastisch zu erweitern. Das Unternehmen verfügt über ein anerkanntes Joint Venture mit Orna Therapeutics Inc., das die Bereitstellungsplattform von ReNAgade mit der zirkulären RNA-Technologie von Orna kombiniert. In der Folge geht Orna auch eine Unternehmenskooperation mit Merck ein, die im Rahmen des Orna/ReNAgade Joint Venture entwickelte Technologien umfasst.

"ReNAgade basiert auf einer kühnen Idee auf dramatische Weise die Grenzen der RNA-Medizin zu durchbrechen ein Gebiet, das große Fortschritte erzielen konnte und dennoch noch immer in den Kinderschuhen steckt", so Ansbert Gadicke, M.D., Managing Partner von MPM Bioimpact und Gründer von ReNAgade. "Durch Erneuerung seiner Bereitstellungstechnologie und die Bereitstellung eines Angebots von Genom-Medizin-Tools unter einem Dach ist ReNAgade nun in der Lage, RNA für Organe und Gewebe zur Verfügung zu stellen, die zuvor nicht zugänglich waren. Das Joint Venture von ReNAgade mit Orna bietet eine frühzeitige Validierung der Technologien, die ReNAgade weiterhin voranbringen werden."

Gegründet von MPM BioImpact, steht ReNAgade unter der Leitung von Chairman und CEO Amit D. Munshi, einem Branchenveteran mit einer 30-jährigen Erfahrung in führenden Biotechnologie-Unternehmen. Darüber hinaus war er zuletzt CEO von Arena Pharmaceuticals, unterstützt von einer Weltklasse-Führungskraft und einem wissenschaftlichen Team mit tiefgreifender translationaler Expertise in unterschiedlichen RNA-Modalitäten. Pete Smith, Ph.D., Chief Scientific Officer und Executive Partner bei MPM BioImpact, schließt sich dem Unternehmen von Alnylam an, nachdem er zuvor als Chief Early Development Officer und davor als Senior Vice President und Head of R&D Nonclinical bei Moderna tätig war, während Ciaran Lawlor, Ph.D. sich dem Unternehmen als Chief Operating Officer von der Boston Consulting Group anschließt, wobei er zuvor unterschiedliche wissenschaftliche Positionen bei Moderna innehatte. Brian Shuster schließt sich dem Unternehmen als Chief Business Officer von Bristol Myers Squibb an. Er arbeitete zuletzt bei Johnson Johnson, wo er Unternehmenskäufe, Veräußerungen und die Aktienanlage leitete, sowie bei J.P. Morgan, wo er mit Biotechnologie-Unternehmen bei strategischen und Finanzierungsgeschäften zusammenarbeitete.

"Wir haben ein multidisziplinäres Weltklasse-Team kuratiert, das gemeinsam 25 Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) erzielen konnte, darunter vier im Bereich von RNA-Medikamenten und 200 INDs. Es ist Vorreiter im Bereich der RNA-Medizin, um unsere Mission der Entwicklung von RNA-Medikamenten zu erfüllen mit dem Potenzial, jede beliebige Erkrankung im ganzen Körper behandeln zu können", so Amit D. Munshi, CEO von ReNAgade. "Wir erhalten weiterhin Auftrieb durch die Unterstützung unserer langfristigen Investoren und werden durch den Fortschritt bestätigt, den wir bis heute erzielen konnten. Daher sind wir hervorragend positioniert, um die Reichweite der RNA-Medizin über das zuvor für möglich gehaltene Ausmaß auszuweiten."

ReNAgade dient der Freisetzung des Potenzials der RNA-Medizin zur Behandlung von Erkrankungen überall im Körper. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattformen mit einer umfassenden RNA-Plattform, um für das Gesamt-RNA-System die Kodierung, Bearbeitung und den Geneinbau zur Entwicklung neuer Medikamente zu ermöglichen.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und seine Führungsqualitäten finden Sie unter https://www.renagadetx.com.

