Das erste strategische Technologie- und Produktdrehkreuz von Visa in Mittel- und Osteuropa wird den Wirkungsbereich von Visa weiter ausdehnen, während das Unternehmen weltweit investiert, um das weitere schnelle Wachstum im Bereich digitaler Handel und digitale Zahlung weiter voranzutreiben

Visa Inc. (NYSE: V), ein globaler Marktführer bei digitalen Zahlungsdienstleistungen, kündigte heute Pläne an, ein neues, globales Technologie- und Produktdrehkreuz in Polen zu eröffnen, das erste seiner Art für Visa in Mittel- und Osteuropa. In den kommenden fünf Jahren werden an dem Standort nicht weniger als 1.500 neue Technologie- und Produktmitarbeiter rekrutiert, denn Visa investiert weltweit zur Unterstützung des 24/7-Entwicklungsmodells für Innovation, und um das weitere schnelle Wachstum im Bereich digitaler Handel und digitale Zahlung voranzutreiben.

"Die hochqualifizierten Arbeitskräfte in Polen und eine dynamische IT-Branche machen das Land zu einem idealen Standort für die Rekrutierung und die Zusammenarbeit mit Partnern und Firmen in Rahmen der Entwicklung neuer Zahlungslösungen", sagte Rajat Taneja, President, Technology, Visa. "Der nächste Abschnitt unseres Produkt- und Innovationsfahrplans ist sogar noch aufregender, denn wir werden uns auf die nächste Generation der KI, Cyber-Sicherheit sowie die Resilienz und Verfügbarkeit unseres Netzes für alle konzentrieren, die davon abhängig sind."

Polen wird das fünfte große, strategische, globale Technologie- und Produktdrehkreuz bilden. Als wachsender Markt für technologische Spitzentalente setzt man dort auf das Engagement von Visa für Innovation und Investition in Europa, insbesondere in Polen. Visa wird neue Möglichkeiten finden, neue Talente in der Region zu bündeln, die Produktentwicklung zu beschleunigen und in einem Maßstab Innovation voranzutreiben, dass diese einen Mehrwert für Kunden, Auftraggeber, Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt darstellt.

"Als globales Unternehmen, das in mehr als 200 Staaten und Territorien tätig ist, ist es für uns wichtig, in Talente vor Ort zu investieren, regionale Technologie-Drehkreuze zu schaffen, die es uns ermöglichen, unsere weltweite Kundenbasis besser als je zuvor zu bedienen", sagte Charlotte Hogg, CEO, Visa, Europa. "Wir engagieren uns für Diversität und Inklusion und stellen damit sicher, dass das Wachstum von Visa die große Bandbreite an Perspektiven reflektiert, aus denen das Umfeld besteht, in dem wir leben und arbeiten. In Polen bedeutet das die Rekrutierung eines vielfältigen Talente-Pools und die Integration von Talenten aus der Ukraine und anderen Teilen Europas."

"Es sind großartige Nachrichten, dass Visa, mit seiner einzigartigen globalen Erfahrung und dem umfassenden Know-how aus allen möglichen Standorten unser Land ausgewählt hat, und damit die Position Polens als bestes Land für Investitionen im Bereich der neuen Technologien stärkt", sagte der polnische Premierminister, Mateusz Morawiecki. "Einige der Faktoren, die für Polen als Zielort für diese Investition sprachen, waren die hohe Qualifikation unserer IT-Mitarbeiter und das umfangreiche Angebot an Talenten auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben ein großes Potenzial, hoch innovative Investitionen in unser Land zu holen."

Visa steht seit mehr als 60 Jahren bei digitalen Zahlungsdiensten an der Spitze und ist seit 1995 in Polen präsent. Die erste Bezahlkarte in Polen war eine Visa. Seit den ersten Tagen der Digitalisierung haben Innovationen von Visa viele Zahlungswege von Kunden und Händlern unterstützt. Mit Visa als Impulsgeber bei digitalen Zahlungsdiensten wurde Polen der erste Markt der Welt, der 100% Verfügbarkeit von kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten erreichte.

Visa erkennt die wichtige Rolle, die digitale Fähigkeiten in der modernen Wirtschaft spielen und unterstützt die Bestrebungen der EU, einen wettbewerbsfähigeren und digital kompetenteren Personalbestand aufzubauen.1 Diese Investition unterstreicht die Zusicherung von Visa, die digitale Inklusion und die Ermächtigung des Einzelnen für deren Erfolg im digitalen Zeitalter zu fördern.

Weitergehende Informationen über das neue globale Technologie- und Produktdrehkreuz von Visa werden in den kommenden Monaten veröffentlicht. Offene Stelle in Polen finden Sie hier.

1 Über die gesamte Digitale Dekade ist die EU bestrebt sicherzustellen, dass bis 2030 20 Millionen IKT-Spezialisten beschäftigt werden. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2246

