Die jährliche Konferenz für Lieferketten-Innovatoren, die von Kinaxis organisiert wird, bietet Vorträge von Mel Robbins und Kevin O'Marah neben thematischen Sessions mit mehr als 70 Branchenexperten

Mel Robbins, Bestsellerautor und beliebter Podcast-Moderator der New York Times, und Kevin O'Marah, Vordenker beim Thema Lieferketten und Mitgründer von Zero100, stehen im Mittelpunkt der Kinexions '23, der Konferenz für Planer und Innovatoren im Bereich Lieferkette, die von Kinaxis Inc. (TSX:KXS) veranstaltet wird. Die Anmeldung für das Event, das vom 19. bis 21. Juni in Nashville stattfindet, ist ab sofort persönlich oder virtuell unter www.kinexions.com möglich.

Kurz nach der Ernennung von Kinaxis zum Leader im Gartner Magic Quadrant für Supply Chain Planning wird die diesjährige Veranstaltung nun Hunderte von globalen Supply-Chain-Führungskräften willkommen heißen, um zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und sich im Bereich der aufstrebenden Disziplin des Lieferketten-Managements weiterzuentwickeln ein Thema, das in Vorstandsetagen zunehmend Beachtung findet.

Zusätzlich zu den Hauptvorträgen umfasst das Programm:

Mehr als 1.000 Programmminuten, darunter von Branchenexperten geleitete Sessions zu Themenbereichen wie Lieferketteninnovation, Führung und Strategie von branchenführenden Unternehmen, darunter General Motors, Mars, Seagen, Subaru, Trinity Rail und Unilever

25 Vorträge von Kinaxis-Experten und -Kunden über aktuelle und zukünftige Produktinnovationen sowie praktische Vorführungen

Networking und Peer-to-Peer-Lernmöglichkeiten nach Branche und Funktion

Mehr als 25 Stunden kostenlose Schulungs- und Zertifizierungsangebote

Eine Customer Appreciation Party, ein Konzert mit Musik von aufstrebenden Künstlern sowie den mit einem Grammy ausgezeichneten Brothers Osborne

"Nashville beheimatet einige der talentiertesten Musiker und könnte kein passenderer Gastgeber für Kinexions sein", so John Sicard, CEO bei Kinaxis. "Während dieser drei Tage werden unsere Kunden zusammenkommen, um über ihre Erfahrungen zu berichten, wie sie innovative Veränderungen in der Lieferkette anstoßen die Anstrengungen bei der Harmonisierung von Planung und Umsetzung -, um die heute notwendige Agilität zu erzielen."

Die Veranstaltung beginnt mit einem Begrüßungsempfang und endet mit der Party des Jahres im Twelve Thirty Club, wo sich die Teilnehmer zurücklehnen, entspannen und gemeinsam die bisherigen Fortschritte der Branche feiern können.

Kinexions '23 wird durch seine geschätzten Sponsoren ermöglicht. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, mit Vertretern der Platinum-Sponsoren Accenture und Genpact, der Gold-Sponsoren 4Flow und CapGemini, der Silver-Sponsoren IMTEK, LTI Mindtree, Scott Sheldon, Cognizant und Nextinfo sowie eine Neuigkeit in 2023 unserer Cloud-Sponsoren Google Cloud und Microsoft persönliche Gespräche zu führen, um mehr über die laufenden Innovationen und ihre Partnerschaft mit Kinaxis zu erfahren.

Darüber hinaus kooperiert Kinaxis auch mit Carbonzero, um die CO2-Emissionen durch die Reisen der Teilnehmer, den Energieverbrauch der Veranstaltungsstätte, der Hotelunterkünfte und der veranstaltungsbezogenen Abfallentsorgung zu erfassen. Kinaxis wird unabhängig geprüfte CO2-Kompensationen kaufen, um die Auswirkungen der Veranstaltung auf das Klima zu verringern.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Technologielösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.kinaxis.com.

Über Kinaxis Inc.

Die alltägliche Volatilität und Ungewissheit verlangt schnelles Handeln. Kinaxis bietet die erforderliche Agilität, um schnelle und sichere Entscheidungen im Bereich der integrierten Geschäftsplanung und digitalen Lieferkette zu treffen. Auf diese Weise können Menschen besser planen, besser leben und die Herausforderungen der Welt bewältigen. Wir genießen das Vertrauen innovativer Marken, weil wir menschliche Intelligenz mit KI und Gleichzeitigkeit in der Lieferketten-Planung kombinieren und so Unternehmen dabei helfen, für jede künftige Entwicklung zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem hohen Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, Cloud-basierten Plattform stellt Kinaxis branchenbewährte Anwendungen bereit, damit alle Beteiligten früher informiert sind, schneller handeln und die Verschwendung von Ressourcen vermeiden können. Weitere Nachrichten zu Kinaxis finden Sie auf Kinaxis.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005481/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640