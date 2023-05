Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen") gab heute die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren auf der Jahreshauptversammlung 2023 (Annual Meeting of Shareholders, "AGM") bekannt.

Insgesamt 18.014.653 Stammaktien, was 45,08 der 39.960.119 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht, wurden bei der AGM gewählt. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten der AGM zu, einschließlich der Wahl der folgenden Direktoren:

Nominees Votes in Favour For Votes Withheld Withheld Darrell Heaps 17.609.300 99,99 1.275 0,01 Colleen Johnston 17.599.875 99,94 10.700 0,06 Ned May 17.598.582 99,93 11.993 0,07 Dan Kittredge 17.598.582 99,93 11.993 0,07 Neil Murdoch 17.610.300 100,00 275 0,00 Julie Silcock 17.994.000 100,00 275 0,00

Die Aktionäre stimmten auf der Versammlung bis zum Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung auch für die Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto. Zudem unterhält das Unternehmen Büros in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.q4inc.com.

