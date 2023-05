Exklusive YouHodler Masterclass zur Stärkung von Einzelhandels-Fintech-Unternehmen mit Web3-gestützten Dienstleistungen am 1. Juni 2023 um 15:30 Uhr MEZ

Trading-As-A-Service und Loans-As-A-Service sollen das exponentielle Wachstum der Branche vorantreiben

Vernetzen Sie sich mit den führenden Influencern und Innovatoren der Branche auf der Crypto Valley Conference YouHodler Boat Party auf dem Zugersee am Freitag, den 2. Juni 2023

YouHodler, eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen bereitstellt, die eine Brücke zwischen Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen schlagen, gab heute bekannt, dass sie auf ihrer exklusiven Masterclass "How to Boost Revenues for Your Retail Fintech Business" am 1. Juni auf der 2023 Crypto Valley Conference (CVC), einer der wichtigsten Blockchain-Veranstaltungen in Europa, in Rotkreuz, Schweiz, eine neue Suite von leistungsstarken B2B2C-Angeboten vorstellen wird. Die Registrierung ist möglich unter https://www.youhodler.com/masterclass-cvc23.

Die Masterclass ist auf Einzelhändler-Fintech-Unternehmen zugeschnitten und wird von einem Team aus Fintech- und Wirtschaftsexperten geleitet. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Förderung eines nachhaltigen Umsatzwachstums unter verschiedenen Marktbedingungen. Die wichtigsten Themen umfassen den Aufbau branchenübergreifender Partnerschaften und die Verbesserung der Abläufe mit den Web3-gestützten Lösungen von YouHodler, einschließlich Trading-as-a-Service und Loans-as-a-Service. Um Unternehmen zu helfen, die bereits einen Kundenstamm aufgebaut haben, aber mit der Monetarisierung zu kämpfen haben, werden die Referenten getestete und bewährte Strategien aus bestehenden Partnerschaften teilen und die dringendsten Herausforderungen sowie aufkommende Möglichkeiten in den Bereichen Krypto-Wallets, Neo-Banken und digitale Zahlungen für den Einzelhandel diskutieren.

"Fintech ist der Schlüssel, um ungenutztes Potenzial zu erschließen, und wir freuen uns, diesen Funken dieses Jahr auf der Crypto Valley Conference zu entzünden", erklärte Ilya Volkov, CEO und Mitbegründer von YouHodler. "Unsere Masterclass wird den innovativsten Einzelhändlern und Fintechs unsere bahnbrechenden Lösungen vorstellen, die das gemeinsame Wachstum fördern und den Weg für eine Web3-fähige finanzielle Zukunft ebnen. Bislang war YouHodler für seine innovativen mobilen Apps und Krypto-Dienste bekannt. Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Reichweite als zuverlässiger B2B-Partner zu erweitern, exponentielles Wachstum zu fördern und die gesamte Branche dabei zu unterstützen, die unbekannten Gewässer des Web3-Fintechs zu navigieren."

Die neuesten B2B-Angebote von YouHodler, Trading-as-a-Service und Loans-as-a-Service, wurden auf der Grundlage der erfolgreichen Web3-Fintech-Dienste des Unternehmens für Einzelhändler entwickelt, denen über 900.000 internationale Nutzer vertrauen. Mit der nahtlosen Integration von API und SDK können Unternehmen ihre Fähigkeiten in den Bereichen Krypto-Investitionen und digitale Vermögensverwaltung ausbauen und dabei von der Zuverlässigkeit und Sicherheit der robusten Infrastruktur von YouHodler profitieren.

"Wir leiten eine neue Ära ein, indem wir unsere bewährten Dienstleistungen auf Firmenkunden ausweiten und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Integration innovativer Web3-Finanzlösungen setzen. Indem wir unsere Türen für verschiedene Unternehmen öffnen, wollen wir die Web3-Finanzierung barrierefreier, zuverlässiger und benutzerfreundlicher machen und eine Zukunft vorantreiben, in der die digitale Finanzierung Unternehmen stärkt und weltverändernde Innovationen vorantreibt", sagte Vaida Saltenyte, Head of Partnerships bei YouHodler.

Die Masterclass ist Teil der 2023 Crypto Valley Conference, die zwischen dem 1. und 2. Juni an der Luzerner Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst stattfindet. Um mehr zu erfahren, sich einen Platz zu sichern oder Anfragen zu stellen, besuchen Sie https://www.youhodler.com/masterclass-cvc23.

Die Crypto Valley Conference wird von der Hochschule Luzern und der Crypto Valley Association organisiert, einer unabhängigen, nichtstaatlichen Vereinigung, die das weltweit führende Ökosystem für Blockchain und Kryptotechnologie aufbaut. Auf der zweitägigen Konferenz werden führende Persönlichkeiten und Experten von akademischen Institutionen, Regierungen und renommierten Unternehmen wie Coinbase, Circle, Nasdaq, Cardano und Solana über den aktuellen Stand und die Zukunft der Blockchain diskutieren. Neben der Masterclass wird YouHodler auch an Podiumsdiskussionen mit Experten der Branche teilnehmen und zum Abschluss der Veranstaltung eine Bootsfahrtparty veranstalten.

"Die YouHodler Boat Party ist als unvergessliches Networking-Erlebnis auf dem Höhepunkt der Crypto Valley Conference geplant, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit den Top-Führungskräften, Einflussnehmern und Innovatoren der Branche zu treffen, während sie die wunderschöne Landschaft, großartige Getränke und lebhafte Gespräche genießen, um wertvolle Verbindungen aufzubauen", fügte Volkov hinzu.

Über YouHodler

YouHodler ist eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen bereitstellt, die Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen mit Einfachheit, Effizienz und Transparenz verbinden. Ihr umfassendes Angebot umfasst Krypto-Darlehen, Krypto-Belohnungskonten, innovative Krypto-Multiplikatoren und einen universellen Währungsumtausch. Die Plattform ist nicht nur benutzerfreundlich und intuitiv für Normalverbraucher, sondern auch fortschrittlich genug, um fortgeschrittene strategische Transaktionen auf dem Kryptomarkt durchzuführen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.youhodler.com/.

Über die Crypto Valley Association

Die im Januar 2017 gegründete Crypto Valley Association ist ein gemeinnütziger Verein, der die Entwicklung von Kryptotechnologien, Blockchain und anderen Distributed-Ledger-Technologien durch die Unterstützung von Startups und anderen Unternehmen in Zug, der Schweiz und international fördert. Crypto Valley hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine offene, freie und florierende Wirtschaft zu gestalten, die mehrere Sektoren umfasst, und ein florierendes Ökosystem von Einzelpersonen und Unternehmen zu schaffen, die sich für die Gestaltung der Zukunft mit Blockchain begeistern. Seit ihrer Gründung bringt die Crypto Valley Conference die stärksten, beständigsten und einflussreichsten Köpfe des schweizerischen und globalen Krypto-Ökosystems zusammen. Während sich der Markt ständig verändert, ist eines sicher die Technologie war noch nie so stark wie heute, und die Innovation sprießt überall. Auch in diesem Jahr setzen wir die Tradition von CVC fort, den Teilnehmern hochkarätige, etablierte Redner zu präsentieren, aber auch die neuesten Projekte über unseren Startup-Wettbewerb vorzustellen und in die neuesten Themen wie Market Making, Risikomanagement, Nachhaltigkeit und vieles mehr einzutauchen. Die Crypto Valley Conference ist eine wunderbare Mischung aus hochwertigen Inhalten und intimen Netzwerken, die unser Ökosystem beflügeln.

