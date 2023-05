Das ECLIPSE-Projekt zielt darauf ab, die Produktion und Lieferung hochentwickelter GaN-Epiwafer-Materialien aufzubauen Transphorm erhält zum wiederholten Mal Regierungsauftrag zur Technologieentwicklung

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN) der weltweite Marktführer im Bereich überlegener, quantitativ überragender GaN-Leistungshalbleitern teilte heute mit, dass das Unternehmen vom National Security Technology Accelerator (NSTXL) einen Auftrag in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar erhalten hat. Der Auftrag steht im Zusammenhang mit dem ECLIPSE-Projekt, für das Transphorm hochentwickelte GaN-Epiwafer herstellt. Die Gelegenheit des Unternehmens, an diesem Projekt mitzuwirken, demonstriert die Wettbewerbsfähigkeit von Transphorm durch sein geistiges Eigentum, seine Expertise im Bereich der erweiterten GaN-Materialien sowie seine MOCVD-Fertigungskapazitäten.

Transphorm bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Design, in der Entwicklung und in der Produktion verschiedener bahnbrechender Hochspannungs-GaN-Plattformen für GaN-Epiwafer mit. Diese Initiativen beinhalten mehrere Vertikalen für die Leistungs- und RF-GaN-Geschäftsfelder des Halbleiterpioniers.

"Der Wert und das Potenzial hochentwickelter GaN-Materialien für eine breite Palette von Anwendungen ist unbestritten. Wir haben mehrere Plattformen mit hoher Leistungsdichte entwickelt, die rekordverdächtige Leistungs- und Effizienzvorteile für Energieumwandlungs- und RF-Anwendungen liefern", berichtet Umesh Mishra, CTO und Mitgründer von Transphorm. "Bei dieser Innovation zeichnet sich Transphorm durch die enorme Vielseitigkeit seiner Epi-Materialien aus, kombiniert mit seinen überragenden Geräte- und Fertigungskapazitäten. Wir haben intensiv daran gearbeitet, alle Aspekte der GaN-Technologie also Materialien, Design und Verfahren weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir freuen uns nun auf die erfolgreiche Umsetzung des ECLIPSE-Programms und werden unsere Kapazitäten zur Bereitstellung hochentwickelter GaN-Epiwafer weiter ausbauen."

Die Auftragsvergabe wurde vom National Security Technology Accelerator (NSTXL) als OTA (Other Transaction Agreement) durchgeführt.

Über Transphorm

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Leistungswandler. Mit einem der größten Power-GaN-IP-Portfolios von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauelemente. Das Geschäftsmodell des Unternehmens für vertikal integrierte Geräte ermöglicht Innovationen in allen Phasen der Entwicklung: Konstruktion, Fertigung, Geräte- und Anwendungsunterstützung. Die Innovationen von Transphorm bringen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, eine 50 höhere Leistungsdichte und 20 niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien, und betreibt Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen unter www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat Transphorm_GaN.

