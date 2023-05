FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Koalitionsstreit eskaliert:

Wortbruch wirft der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler der FDP und damit auch deren Ministern vor. Das ist keine geringe Beschuldigung unter Koalitionspartnern und Kabinettskollegen. Tatsächlich verzögern die Freien Demokraten nun ein Gesetzesvorhaben, dem sie im Koalitionsvertrag und im Kabinett zugestimmt hatten. (...) Der Aufschub im Gesetzgebungsverfahren würde es dem Wirtschaftsminister nun ermöglichen, den Entwurf so abzuändern, dass er nicht länger bei so vielen Hauseigentümern und Mietern Angst und Schrecken verbreitet. (...) Doch wird Habeck nach dem Opfer, das er für sein Herzensgesetz bringen musste, noch über seinen Schatten springen können? Der Vorwurf der Wortbrüchigkeit an die Adresse der FDP spricht nicht dafür, dass er selbst zu einem klaren Kurswechsel bereit ist. (...)/yyzz/DP/jha